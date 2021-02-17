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Son dakika… Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in hapsi istendi

Uğur Dündar’ın sunduğu programdaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 4’er yıl 8’er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında savcı mütalaasını açıklayarak usta sanatçıların cezalandırılmasını talep etti.

Sevgim Begüm YAVUZ
Güncellenme: 11:55, 17/02/2021
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Son dakika… Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in hapsi istendi

Usta gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programında, 21 Aralık 2018 tarihinde söyledikleri sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 4’er yıl 8’er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı.

İlk duruşmaya katılıp ifade veren ve duruşmalardan vareste tutulan Metin Akpınar ikinci duruşmaya katılmazken sağlık sorunları nedeniyle ilk duruşmada bulunmayan Müjdat Gezen hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı iki usta sanatçının ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ hapsini istedi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlan iddianamede iki sanatçı için  4'er yıl 8'er aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ayrıntılar geliyor…

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Metin Akpınar Müjdat Gezen savcı Uğur Dündar
Yayınlanma Tarihi:11:40,