Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP’li başkan kuralları hiçe saydı, mangal partisi düzenledi

Sakarya’da 31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi’nden seçimi kazanan ve daha sonra partisinden istifa ederek AKP'ye geçen Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün'ün hafta sonu kısıtlamasına rağmen belediye işçileri ile belediye garajında gözlerden uzak mangal partisi yapması tepki çekti.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 20:39, 06/02/2021
Haberler Gündem
AKP’li başkan kuralları hiçe saydı, mangal partisi düzenledi

Piknik yapmanın, grup halinde toplanmanın yasak olduğu hafta sonu kısıtlamalarında Sakarya'da AKP'li Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün’ün belediye garajında işçiler ile birlikte düzenlediği mangal partisi tepki çekti.

AKP'li Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün tarafından organize edilen mangal partisinin belediyede çalışan sözleşmeli işçilere moral olsun diye yapıldığı öğrenildi. Belediye garajında yapılan mangal etkinliğinde pandemi kuralları ise adeta hiçe sayıldı. Sosyal mesafenin gözetilmediği, maske kuralına uyulmadığı gözlenen mangal partisinde belediye başkanının bu tavrı tepki çekti.

Mangal partisinde çekilen fotoğraflarda, yaklaşık 30 işçinin belediye başkanı, AKP'li yöneticiler ile birlikte bir masa etrafında toplandığı görülüyor.

İlginizi ÇekebilirÜniversitede tepki çeken fotoğrafÜniversitede tepki çeken fotoğrafİlginizi ÇekebilirAKP'li belediyeden TÜRGEV'e tartışmalı tahsisAKP'li belediyeden TÜRGEV'e tartışmalı tahsis
AKP CHP Gaziantep Gaziantep Üniversitesi istifa Meclis MHP Numan Kurtulmuş rektör Sakarya