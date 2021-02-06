AKP’li başkan kuralları hiçe saydı, mangal partisi düzenledi

Piknik yapmanın, grup halinde toplanmanın yasak olduğu hafta sonu kısıtlamalarında Sakarya'da AKP'li Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün’ün belediye garajında işçiler ile birlikte düzenlediği mangal partisi tepki çekti.

AKP'li Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün tarafından organize edilen mangal partisinin belediyede çalışan sözleşmeli işçilere moral olsun diye yapıldığı öğrenildi. Belediye garajında yapılan mangal etkinliğinde pandemi kuralları ise adeta hiçe sayıldı. Sosyal mesafenin gözetilmediği, maske kuralına uyulmadığı gözlenen mangal partisinde belediye başkanının bu tavrı tepki çekti.

Mangal partisinde çekilen fotoğraflarda, yaklaşık 30 işçinin belediye başkanı, AKP'li yöneticiler ile birlikte bir masa etrafında toplandığı görülüyor.

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