AKP’li başkan, Millet İttifakı’nın okuduğu ortak bildiriyi tutanaklara geçirtmedi

İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında orman arazisine kaçak kongre merkezi yaptığı ve imar planında yol olarak gösterilen alan üzerine kaçak balıkçı dükkanları yaptırdığı gerekçesiyle 2 ayrı soruşturma izni verilen Manisa'nın AKP'li Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Haziran ayı meclis toplantısında skandal nitelikli bir karara daha imzasını attı.

“GÜNDEMİ KAPATTIM”

Demirci Belediyesi'nin Haziran ayı meclis toplantısı tek gündem maddesi görüşülüp karara bağlandıktan sonra Millet İttifakı'nın meclis üyeleri Ayasofya'daki hafızlık icazet töreninde “Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” sözleriyle tepki toplayan imam Mustafa Demirkan'ı kınayan nitelikteki ortak bildiriyi okutmak istedi.

Meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde Millet İttifak'ının bu talebi üzerine AKP'li Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, meclis tutanaklarını tutan belediye personeline “Gündemi kapattım” dedikten sonra bildirinin okunmasına izin verdi.

Bildiri okunmadan belediye meclis gündeminin kapatılmasına tepki gösteren CHP'li ve İYİ Partili meclis üyelerine açıklamada bulunan AKP'li Belediye Başkanı Selçuk, “Burası hizmet yeri, bunların yeri burası değil, Atatürk Anıtı'nın önünde çıkın basına bir açıklama yapın” şeklinde konuştu.

Millet İttifakı'nın okuduğu ortak bildiri AKP'li Belediye Başkanı Selçuk'un talimatıyla belediye meclis tutanaklarına geçmedi.

AKP'li Belediye Başkanı Selçuk'un ise ortak bildirinin okunduğu sırada meclis salonunu terk ettiği öğrenildi.

MECLİS ÜYELERİ BAŞKANA TEPKİ GÖSTERDİ

Demirci Belediyesi İYİ Partili Meclis üyesi Rıza Durul, mayıs ayındaki meclis toplantısında İsrail'in Filistin'e yaptığı zulüm ile ilgili okunan ortak bildirinin meclis tutanaklarına geçtiğini, ancak imam Mustafa Demirkan'a tepki amaçlı okunan ortak bildirinin tutanaklara geçirilmemesine bir anlam veremediklerini ifade etti.

İYİ Partili meclis üyesi Rıza Durul, AKP'li Belediye Başkanı Selçuk'u kınadıklarını ifade ederek şöyle konuştu; “Böyle bir zihniyete anlam veremiyoruz. Atatürk'e hakaret eden bir imamı bile kınamamıza tahammülleri bile yok. Belediye Başkanı Selçuk böyle bir zihniyetle meclis yönetmeye çalışıyor”

İYİ Partili bir başka belediye meclis üyesi Gökhan Yıldızer ise tepkisini şu şekilde dile getirdi; “Eğer bir belediye meclis salonu çatısı altında toplanıyorsak ve Selami Selçuk Demirci belediye başkanı olarak görev yapıyorsa bu Ulu Önder Atatürk sayesindedir. Selami Selçuk'u bu davranışı sebebiyle kınıyoruz”