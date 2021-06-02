AKP’li başkandan şok yorum: Ekonomiyle alakalı intihar olmaz, o zaman ülkenin yarısı intihar etsin

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi'ne ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar eden 6 çocuk babası inşaat işçisi Abdullah Ertem'in intiharı damga vurdu. Konuyu toplantıyla taşıyan meclis üyelerine yanıt veren AKP'li Belediye Başkanı M.Mustafa Gültak, şok çıkışı ile dikkat çekti.

MECLİSTE TARTIŞILDI

Akdeniz Belediyesi Haziran ayı 1.Birleşimi yapıldı. Mecliste 6 çocuk babası Abdullah Ertem'in intiharı CHP'li Meclis Üyesi Muhittin Ertaş tarafından gündeme getirildi. Ertaş şöyle konuştu:

* Sabah bu haberi aldım gerçekten de yüreğim burkuldu. Ülkemiz gerçekten de çok derin ekonomik sorunlarla boğuşmakta. Bunu üzerine pandemi koşulları da ertelenince gerçekten de çok zor günler geçiriyoruz. Bugün haberlere düşen bir konu var; Şevket Sümer Mahallesinde Abdullah Ertem adında 5 kız ve bir erkek çocuğu olan inşaat işçisi kardeşimiz, girdiği ekonomik bunalımdan dolayı intihar etti. Bu çok üzücü bir haber. Kendisin Allah'tan rahmet diliyorum. Belediyemiz imkanları dahilinde ailesi ve çocuklarına ne yapabiliyorsak en fazlasıyla yapmamız gerektiğini düşünüyorum.

HDP'li meclis üyesi Nuriye Arslan da, “Bu intiharların nedeni nedir? Buna kim çözüm getirir? Bu ülkede siyaset yapanlardır. Arkadaşımız bu noktaya değindi. İsrafın haram olduğunu hepimiz biliyoruz, bu noktada hepimiz sorumluyuz” dedi.

“EKONOMİYLE ALAKALI İNTİHAR OLMAZ”

Daha sonra Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Gültak şunları söyledi:

* Türkiye'de ilk kez intihar olmuyor. İntihar dediğiniz şey, sonuç itibariyle kesinlikle ekonomiyle alakalı intihar olmaz. Gidin psikiyatrikler, psikologlarla konuşun. En fakir, zavallı insan intihar eder mi? O zaman memleketin yarısının, dünyanın hepsinin intihar etmesi gerekir. Fakirlik, borçlu olmak intiharın sebebi midir? Gidin psikiyatrikler ile görüşün böyle bir sebep duymadım ben. Hindistan'ın yüzde 80'i fakir, Pakistan, Afganistan, Afrika'ya gidin hepsi fakir. İntihar oldu, ekonomi kötü, AK Parti kötü. Buna da saygı duyuyorum.

* Sen öyle siyaset yapacaksın ben de sana cevap veririm. ‘Ekonomiden dolayı intihar etti' deniliyor, İsveç, Norveç, Danimarka dünyada en çok intihar eden ülkeler. Neden intihar ediyorlar, parasızlıktan mı? İntiharın sonucu para değil, kişinin psikolojik sorunları, bunu ekonomiye dayandırmayın. Ortada travmatik bir durum var. Burada polemiklere girmeyin, savcılık orada.

“VİCDANI RAFA MI KALDIRDINIZ?”

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise AKP'li Başkan M.Mustafa Gültak'a sert tepki gösterdi. Antmen konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

* 6 çocuk babası bir insan yoksulluktan intihar ediyor ama iktidar partisinin belediye başkanı bundan zerrece üzüntü duymuyor. Neredeyse yoksulluktan intihar eden vatandaşımızı suçlayacak. ‘Hindistan fakir, Afrika aç ama intihar ediyorlar mı?' diyebiliyor. Halkı çaresiz bıraktınız anladık ama vicdanınızı da rafa mı kaldırdınız?

* Türkiye AKP'den önce Avrupa ülkeleriyle kıyaslanıyordu şimdi ise Afrika'nın aç kabileleriyle kıyaslanıyor! AKP iktidarında her gün bir vatandaş işsizlikten ve yoksulluktan intihar ediyor. Saraylarda yaşayıp lüks içinde gezerken gözleri sadece besledikleri 5'li çeteyi görüyor. Ölenleri görmüyor. AKP bir açlık can güvenliği sorunu haline gelmiştir.

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