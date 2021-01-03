AKP’li başkandan takipçi karşılığında tatil çekilişi

AKP'li Başkan Mustafa Çöl, şahsi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 3 ailenin 5 yıldızlı özel bir termal otelde 3 gün 2 gece ücretsiz tatil fırsatından yararlanabilmesi için çekiliş yapılacağını duyurdu. AKP'li Çöl, çekilişe katılmak isteyen vatandaşlara ise, hem kendisinin hem de otelin sosyal medya hesaplarının retweet yapılarak takip edilmesini, paylaşımın altına ise ‘katılıyorum' notunu yazmaları şartını koydu.

AKP'li başkanın paylaşımına termal otelde tatil hakkı kazanmak isteyen yüzlerce sosyal medya kullanıcısının yorum ve retweet yapması ise dikkat çekti.