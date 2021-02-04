AKP’li başkanın ilk icraatı: 666 işçiyi kapının önüne koydu

İzmir'in Menemen İlçesi'nde CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yaşanan çalkantılı süreç sonunda yönetim CHP'den AKP'ye geçmişti. 13 Ocak 2021'de yapılan tartışmalı kura çekimi ile AKP'li Meclis Üyesi Aydın Pehlivan başkanvekili olmuştu. Pehlivan'ın ilk icraatı 666 belediye işçisine kapıları kapatmak oldu.

AKP VE CHP ARASINDA BELEDİYE ŞİRKETİNİN DEVRİ TARTIŞMASI

Aydın Pehlivan göreve başladıktan sonra, CHP'li meclis üyesi Deniz Karakurt'un başkanı olduğu belediye şirketleri Menaş ve Meta-Su'nun yönetimlerini devralmak istedi. AKP'nin bu yöndeki teklifi Şubat ayı meclis toplantısı gündemine geldi, ancak CHP ve İYİ Parti'nin oy çokluğu ile reddedildi. CHP kanadı, “Biz şirket yönetimlerini devredersek AKP'liler yandaşlarına yer açmak için bütün işçileri işten çıkartacak” iddiasında bulundu. AKP'li belediye yönetimi ise şirketteki paranın nasıl kullanıldığını bilmek istediğini, şirket yönetimleri kendilerine devredilene kadar işçilerin maaşlarını ödemeyeceğini açıkladı ve ayrıca bankamatik personelinin işten çıkarılacağını öne sürdü.

666 İŞÇİYE İŞBAŞI YAPTIRILMADI, MAAŞLARI KESİLDİ

Tartışmalar arasında olan işçiye oldu. Menemen Belediyesi'nin AKP'li Başkanvekili Pehlivan önce söz konusu şirket işçilerinin maaşını kesti, ardından da personele işbaşı yaptırılmaması kararı verdi. Pazartesi günü itibarı ile 649'u Meta-Su, 17'si Menaş personeli olmak üzere toplam 666 işçinin işe gelmesi önlendi.

TALİMAT GECEYARISI CEP TELEFONU MESAJI İLE İLETİLDİ

Menemen Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Aydın Pehlivan'ın talimatını birim amirlerine iletti, ardından işçilere cep telefonu mesajları ile karar tebliğ edildi. Geçtiğimiz Pazar gecesi saat 00:10 sıralarında işçilere gönderilen SMS ve WhatsApp mesajlarında, “İyi geceler arkadaşlar. Başkanımızın talimatı doğrultusunda yarından itibaren Meta-Su işçilerimizin görev yaptıkları birimlerde işbaşı yapmamaları, iş ve işlemlerin belediyemiz personelince yürütülmesi önemle rica olunur” ifadesi kullanıldı. Bir başka birim amirinin mesajında ise “Meta-Su bünyesinde çalışmakta olan personelimizin ikinci bir talimata kadar işbaşı yapmamaları konusunda bilgilendirilmiş bulunmaktayız” denildi. Buna karşın işçilerin iş akitleri henüz feshedilmedi.



İŞÇİLER HAK ARAYIŞINA BAŞLADI

Mağdur işçiler belediye önünde toplandı. Belediye-İş Sendikası Menemen İşçi Temsilcisi Beytullah Koçak, iki siyasi partinin çekişmesi ve anlaşmazlığı yüzünden işçilerin mağdur olduğunu belirterek, “İki siyasi pati arasındaki çekişmesinin ceremesini biz çekiyoruz. Arada işçiler eziliyor, mağdur ediliyor. İşçilerimizin günahı ne? İşçiye haksızlık, hukuksuzluk, vicdansızlık, ahlaksızlık yapılıyor. Söz konusu emekçi arkadaşlarımızın 15 Ocak'ta ödenmesi gereken maaşları yatırılmadı, 15 Şubat'ta da yatırılmayacağı açıklandı” dedi. SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan Koçak, AKP yönetiminin işe gelmeden maaş almakta olan bankamatik personeli bulunduğu iddiasına, “Kime göre, neye göre bankamatik işçisi? Bunlar kimler, kaç kişiler? Belediye başkanı iddiasını ispat etsin” karşılığını verdi. Kademeli olarak eylem planları yaptıklarını belirten Koçak, “Hak arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Eğer emekçi arkadaşlarımızın işi iade edilmezse sendika olarak bütün belediye personelinin tamamen iş durdurma eylemi yapmasını sağlayacağız” diye konuştu.

AKP'LİLER BELEDİYE ŞİRKETLERİ HAKKINDA FARKLI DAVRANIYOR

Meta-Su ve Menaş şirketlerinin yönetim kurulu başkanı olan CHP'li Belediye Meclisi Üyesi Deniz Karakurt, AKP yönetiminin hukuksuz işlemler yaptığını öne sürdü. Şirketlerin yönetimini üç nedenle devretmediklerini söyleyen Karakurt, Aydın Pehlivan'ın asıl amacının, işçileri işten çıkararak yandaşlarına iş alanı açmak ve belediyede partizan kadrolaşma yapmak olduğunu iddia etti. Karakurt SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada olayın detaylarını şöyle anlattı:

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonucunda İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya gibi şehirlerimizde belediye başkanlıkları CHP'ye geçti. Belediye şirketlerinin yönetimlerini CHP'li başkanlara devretmemek için 15 Mayıs 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı'nca bir genelge yayımlandı. Buna göre, şirket yetkililerini seçme yetkisi belediye başkanlarından alınıp meclise verildi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş buna karşı dava açtılar fakat yürütmeyi durdurma talepleri reddedildi.

* Bu şehirlerin belediye meclislerinde çoğunluğu elinde bulunduran AKP'liler şirketleri CHP'li başkanlara devretmezken, CHP'li meclis üyelerinin çoğunluğu oluşturduğu Menemen'de tam tersini yapmak istiyor. AKP'liler çelişkili ve çifte standartlı bir tutum içinde. Çok istiyorlarsa buyursunlar genelgeyi iptal etsinler, biz de gereğini yapalım.

“BAŞKANVEKİLLİĞİ HAKKINDA YARGI SÜRECİ TAMAMLANMADI”

* Henüz hukuki süreç bitmedi. 1 Aralık 2020'deki belediye meclisinde başkanvekilliği görevini ben kazanmıştım. AKP sonuca itiraz etmiş, kura seçiminin tekrarlanması nedeni ile bölge idare mahkemesine başvurmuştu. Ancak İzmir Valiliği, yargı sürecinin tamamlanmasını beklemeden 13 Ocak 2021 günü mecliste kura çekimi yaptırdı. İşlem kayyumu olarak görevlendirilen İzmir Vali Yardımcısı'nın çektiği kuradan Aydın Pehlivan'ın adı çıktı.

* Bu uygulama usule ve yasaya aykırı olarak yapıldı. Çünkü, valiliğin böyle bir yetkisi yoktur, seçim yenileme yetkisi idareye, yani Menemen Belediye Meclisi'ne aittir. Kesinleşmiş yargı kararı olmadan kura çekimi yapılması kötü niyetin bir göstergesiydi.

* Aydın Pehlivan başkanvekilliği koltuğunda hukuksuz olarak oturmaktadır. Biz yargı sürecinin sonuçlanmasını bekliyoruz, şirketleri devretmeme tavrımızın nedenlerinden biri de budur.

“AKP'NİN AMACI YANDAŞLARINA İŞ ALANI AÇMAK”

* Menemen'de CHP 22 yıldır iktidarda. Bu süreç boyunca muhalefetin seçmenlerine verdiği sözler var. Belediyeye kendi partililerini yerleştirmek istiyorlar. Bunun için mevcut işçileri çıkarıp alan açmak istiyorlar.

* Nitekim Aydın Pehlivan, işçi kapasitesinin dolu olduğunu belirterek, “Bir kişiyi işe alamıyorum, bir kişiyi çıkartamıyorum” açıklaması yapmıştı. İş istekleri karşısında baskı altında olan AKP'nin amacı kendi üyelerine yer açmaktır. Halbuki belediye işçileri arasında her görüşten insan var, personel oluşumunda partizanlık yapılmamalıdır.

“PEHLİVAN'IN İŞTEN ÇIKARMA VE İŞBAŞI YAPTIRMAMA YETKİSİ YOK”

* Belediye başkanvekilinin işten çıkarma ve işbaşı yaptırmama yetkisi yok. Bu yetki şirketlerin yönetim kurulu başkanı olarak bende bulunuyor. Aydın Pehlivan'ın bu işlemi de hukuka aykırıdır. İdare birim amirleri başkanvekili koltuğunda oturan Aydın Pehlivan'ın talimatını uygulamak zorunda bırakıldı.

“BANKAMATİK PERSONELİ VARSA GEREĞİNİ YAPALIM”

* AKP'nin işe gelmeden maaş aldığını iddia ettiği bankamatik personeli konusunda her yerde şunu söylüyorum: Varsa böyle personel, yasal dayanakları, delil ve belgeleri ile saptamalarını bize bildirsinler, biz de gereğini yerine getirelim. Bunda hiç tereddütümüz olmaz. Böyle bir gerekçe ile bütün işçileri kapının önüne koymak nerede görülmüş? Bir kasa elma aldığınızda ve biri çürük çıktığında bütün elmaları mı atarsınız?

MAAŞLARI VERİLMEYEN İŞÇİLER ZOR DURUMDA

* İşçilerimizin geçen ayki maaşları ödenmedi. Aydın Pehlivan'ın mali işler müdürlüğüne işçilerin maaşlarının ödenmemesi talimatı vermesi çok hazin. Böyle bir şey yapabileceklerini, bu kadar vicdansız olabileceklerini aklıma bile getirmemiştim. Beni, “Evime ekmek götüremiyorum, çocuğumu doktora götüremiyorum” diye gözyaşlarıyla arayan o kadar çok işçimiz var ki…

* İşçilerin günahı ne? İki parti arasındaki anlaşmazlıkların faturası niye emekçilerimize çıkarılıyor? Asıl amaçlarının işçileri çıkarıp yandaşlarına iş alanı açmak istediklerinin göstergelerinden biri de bu.

Menemen Belediyesi Başkanvekili Aydın Pehlivan ise iş yoğunluğu gerekçesi ile henüz bir açıklama yapmadı.

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