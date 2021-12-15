AKP’li Belediye Başkanı: Bizim ağamız Recep Tayyip Erdoğan

AKP Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Daraltılmış Danışma Meclis Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Ya ağa gölgesi, ya dağ gölgesi. Bizim dağımız Erciyes, ağamız da Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bence de doğru bir yaklaşım ve haklı bir yaklaşım" dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, partisinin Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Daraltılmış Danışma Meclis Toplantısı'na katılarak, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan ve istişarelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, merkez ve ilçelerde yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“HER HAFTA AÇILIŞ VE TEMEL ATMALARLA ŞEHRİ MAMUR HALE GETİRİYORUZ”

Konuşmasına, pandemide yaşanan gelişmeler ile başlayan ve vaka sayısının daha da azalması temennisinde bulunan Büyükkılıç, her hafta mutlaka açılışlar, temel atmalar attıklarını belirterek;

“Şehrimizin daha mamur, daha imarlı, daha sosyal ve daha konforlu bir hale gelmesi için hep berber el ele, gönül gönüle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler de 2021 yılını elhamdülillah dolu dolu geçirmiş belediye olarak 2022'ye de öngörü bağlamında değerli ilçelerimizin belediye başkanlarını ve muhtarlarımızı birebir dinleme suretiyle çalışmalarımızı değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“DAĞIMIZ ERCİYES, AĞAMIZ DA ERDOĞAN”

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizen Büyükkılıç şunları söyledi:

“Ya ağa gölgesi, ya dağ gölgesi. Bizim dağımız Erciyes, ağamız da Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bence de doğru bir yaklaşım ve haklı bir yaklaşım. Allah bu iki güzelliği de elimizden almasın. Cenab-ı Allah büyüğümüze, Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlıklı, hayırlı uzun ömürler versin. Onun yol arkadaşı olmak, kaygısını gütmek insanlık adına bizim olmazsa olmazımız, en büyük şeref diye buradan paylaşmak istiyorum”

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