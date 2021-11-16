AKP’li belediye rant iddialarına ‘ticari sır’ dedi

Değerleri 2 buçuk ile 3 milyon TL olan Yeşilyurt Villaları'nın AKP'li yöneticilere 300 ile 600 bin liraya satıldığını öne sürüldü. Yeşilyurt Belediyesi konunun 'ticari sır' olduğunu iddia ederek CHP'lilerin sorularına cevap vermedi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Malatya il Başkanı Enver Kiraz, AKP’li Yeşilyurt Belediyesi'nin bir önceki dönem Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat döneminde yaptırılan ve değerleri 2 buçuk ile 3 milyon TL olan Yeşilyurt Villaları’nın AKP'li yöneticilere 300 ile 600 bin liraya satıldığı öne sürülmüştü.

CHP'li meclis üyeleri iddiaları AKP'li Yeşilyurt Belediyesine yazılı önergeyle sordu. Yeşilyurt Belediyesi konunun ‘ticari sır' olduğunu iddia ederek CHP'lilerin sorularına cevap vermedi.

“BELEDİYENİN YAPTIĞI İŞİ TİCARİ SIR OLARAK DEĞERLENDİRMESİ AKILLARA ZİYAN BİR DÜŞÜNCEDİR”

AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan villaların AKP'li milletvekili, belediye başkanı, meclis üyeleri ve parti yöneticilerine yok pahasına satıldığını bu olayın da belediye tarafından üzerinin kapatılmaya çalışıldığını belirten CHP Malatya il Başkanı Ever Kiraz, “AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından 2017 yılında Gedik Mahallesinde Yeşilyurt villaları yapıldı. Bu villalar 2017-2018-2019 yıllarında değerlerinin çok altında fiyatlara AKP'nin birçok yandaşına peşkeş çekildi.

Aldığımız bilgilere göre AKP'li Malatya Milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, eski belediye başkanı ve parti yöneticileri 300 bin TL ile 600 bin TL arasında fiyatlara aldıkları daha sonrasında ise bu fiyatla aldıkları villaları bir iki yıl sonra 2 ile 2 milyon 500 bin TL'ye satıp para kazanıyorlar.

Uzun bir süre bu şekilde AKP'liler kendilerine böyle bir rant kapısı yaratmıştı. Bu durumun duyulması sonrasında Yeşilyurt Belediyesindeki CHP'li meclis üyelerimiz bu durumu belediye yönetimine gerek sözlü gerekse yazılı soru önergeleriyle sordular. Ancak ne çekinceleri varsa bu skandal olayla ilgili kendilerinden hala bir cevap gelmiş değil. Sadece bu konunun ticari sır olduğunu söyleyerek kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar.

Belediyenin yaptığı bir işin ticari sır olarak değerlendirmesi akılları ziyan bir düşüncedir. Çünkü belediye herkesin ortak malıdır belediye kimsenin babasının çiftliği değildir. Orada yapılıp satılan villalar kendi şahsi şirketiyle yapmış olup sattığı villalar değil bu villaların kimlere satıldığı, ne kadardan satıldığının listesini istediğimizde de meclis üyelerimize bu ‘ticari sır' diyorlar. Bu aslında şunun kabulü, bu villaların yok pahasına yandaşlarına peşkeş çekildiğinin doğruluğunu gösteriyor. Gizledikleri bir şey var ki bize bu iddialara ilişkin bilgi vermiyorlar.

Ben buradan AKP'nin milletvekillerine, meclis üyelerine, belediye başkanlarına buradan çağrıda bulunuyorum; kim bu villalardan almamışsa çıksın ben bu villalardan almadım desin bizde belediye zaten bilgi alamıyoruz bari onlardan bilgi alalım” diye konuştu.

“İTTİFAK ORTAKLARI BİLE BU HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA İSTİFA NOKTASINA GELMİŞTİR”

Belediyede yaşanan haksız ve hukuksuz olayların ittifak üyeleri olan MHP'nin meclis üyelerini dahi istifa etme noktasına getirdiğini belirten Kiraz, “Bu tür durumlardan dolayı Cumhur ittifakında yer alan MHP'li meclis üyesi bile istifa noktasına getirdi.

MHP'nin Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi iki gün önce ‘artık harama el kaldırmaktan bıktım, usandım' diyerek meclis üyeliğinden istifa etme kararı aldığını söyledi. Bir taraftan böyle haksız ve adaletsizlikler yapılırken diğer taraftan ise bu haksızlıklara belediye meclis üyelerinin zorlandığı durumu oluşmuş oluyor. Tabi belediye meclis üyesi bu haksız ve hukuksuz işlere göz yummayacağını ifade etmiştir.

Kendisini bu duruşundan dolayı tebrik ediyoruz. Cumhur ittifakı üyelerinin bu çıkışları bizim ortaya koymuş olduğumuz birçok olayın doğruluğunu ifade ediyor” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediyeden ağaç katliamı