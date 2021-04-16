AKP’li belediye Sayıştay’ı dinlemedi

Sayıştay, Esenler Belediyesi'nde en son 2019 yılına ilişkin yaptığı denetimde; belediyelere bir imtiyaz olarak verilen ambalaj atıklarının toplanması işinin gelir getirici faaliyetler olmasına rağmen, bir protokolle çevre lisanslı özel kuruluş olan bir firmaya ihalesiz ve herhangi bir bedel alınmaksızın devredilmesini mevzuata aykırı buldu.

SAYIŞTAY’A ‘İHALE İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK’ YANITI

Raporda “İdareye ait imtiyazın belirtilen şekilde devrinin kamu menfaatine ve mevzuata aykırı olduğu açıktır. Hâlbuki bahsi geçen imtiyazın, gelir getirici özellikte olması nedeniyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre devredilmesi veya kiraya verilmesi gerekmektedir” denildi.

Sayıştay'a yanıt veren Esenler Belediyesi; bu işi yapan firma sayısının az olmasının ihale yapılmasını zorlaştırdığını ancak ambalaj atıklarının toplanması ihalesinin 2886 Sayılı Kanun'a göre yapılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

YİNE PROTOKOL YETKİSİ VERİLDİ

Sayıştay'a ihale çalışmalarına başladığını bildirmesine rağmen Esenler Belediyesi'nin nisan ayı meclis oturumlarında geri dönüştürülebilir atıkların toplanması ile ilgili işbirliği protokolü yapılması teklifi sunuldu.

Bakanlıktan lisans almış kuruluşlarla işbirliği protokolleri veya sözleşmenin yapılabilmesi için Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya ve yardımcısı Nihat Karataş'a ayrı ayrı yetki verildi. Karar oyçokluğu ile kabul edildi.

CHP'li Meclis Üyesi Kemal Şahin, “Gelir getirici faaliyet olan geri dönüşüm tesisini ihalesiz ve hiçbir bedel almadan yandaş bir şirkete verdiniz. Geri dönüşüm tesisinin bulunduğu alandan 10 yıldır kira bedeli almadınız. Geri dönüşüm tesisinden kira bedeli karşılığı 500 bin defter aldığınızı ve bunları da öğrencilere dağıttığınızı söylüyorsunuz. Dağıtılan defter 500 binin çok altında. Kaba bir hesapla bu tesisin kira bedeli, dağıtılan defter maliyetinin de yanına bile yaklaşamaz. Sayıştay'ın uyarılarını dikkate almalısınız” dedi.