AKP’li belediye söktüğü kum zambakları için bir ay sonra koruma mesajı yayınladı

Samsun'un Alaçam ilçe sahilinde koruma altındaki Kum Zambakları AKP'li Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yaklaşık bir ay önce kum temizleme aracıyla yok edildi. Koruma altındaki kum zambaklarının yok edilmesine ses çıkarmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 1 ay sonra sosyal medya hesabından kum zambaklarının herkes tarafından korunması için mesaj yayınladı.

İSMAIL AKDUMAN

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Dünya Doğal Koruma Birliğince koruma altına alınan, nesli tükenmek üzere olduğu için satılması ve ticaretinin yapılması, koparılması yasak olan kum zambakları Samsun’un Alaçam ilçesi Geyikkoşan sahilinde, iddialara göre AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından sahil temizliği yapılırken yok edildi.

Yüzlerce kum zambağı belediyenin kum temizleme araçlarıyla koparıldı. Büyük tepki çeken ve İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar tarafından TBMM gündemine taşınan olayın ardından hiç bir açıklama yapmayan Belediye Başkanı Mustafa Demir, 1 ay sonra kum zambaklarının koruma altında olduğunu hatırladı.

KUM ZAMBAKLARINI KORUYALIM ÇAĞRISI YAPTI

Yaklaşık bir ay sonra Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Kum zambaklarının koparılmaması ve zarar verilmemesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Demir, belediye ekiplerinin sahilde Kum Zambaklarına yaptıkları bakım ve temizlik fotoğraflarını paylaştı. Mustafa Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kum Zambakları, dünya genelinde koruma altına alınan ve ülkemizde de ender görülen endemik bitkilerdendir. Nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Kum Zambakları, Samsun sahillerinde de yetişmekte ve doğamıza değer katmaktadır. Bu değeri korumak hepimizin ortak görevi. Koparılması ve zarar verilmesi kesinlikle yasaktır. Biyolojik çeşitliliğimizin muhafaza edilmesi noktasında birlikte hassasiyet gösterelim” ifadelerini kullandı.

HENÜZ CEZAYI BİR İŞLEM YAPILMADI

Öte yandan ülke dışına çıkarılması suç olan nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambaklarını koparanlara, ‘biyolojik çeşitliliği tahrip etmek’ suçundan tam 73 bin 747 TL idari para cezası kesilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün AKP’li belediyeye henüz cezai bir işlem uygulamadığı ileri sürüldü.