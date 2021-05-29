AKP’li belediyeden CHP’li vekilin iddialarına açıklama

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde 21/B maddesi kapsamına sokularak 25 ihale yapıldığını ve adrese teslim ihalelerin bir kişiye ait şirketlere verildiğini iddia etmişti. Adıgüzel’in iddialarına Ordu Büyükşehir Belediyesi, yazılı açıklama yaparak cevap verdi.

“BÜTÜN İHALELER KANUNLARA UYGUN”

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Adıgüzel’in iddialarının asılsız ve kamuoyunu yanıltıcı olduğu savunularak şöyle denildi:

* ORKENT şirketi, Ordu Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11 Ocak 2021 tarih ve 10242 sayılı nüshasının 1163'üncü sayfasındaki tescile göre tek ortaklı olarak kurulmuş olup, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bir diğer iştiraki olan OREN A.Ş ‘ye aittir.

* Ayrıca Ordu Büyükşehir belediyesinin OREN A.Ş haricinde, ORBEL, ORTUR, ORYAZ, ORTAR adlı şirketleri olup her bir şirket Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar yapmaktadır.

* Bununla birlikte belediye bünyesinde yapılan bütün ihaleler Kamu İhale Kanunu ve usullerine uygun olarak yapılmaktadır.