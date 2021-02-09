AKP’li belediyelere onay var, CHP’li belediyelere onay yok

Yaşanan ekonomik kriz ve pandemi nedeniyle borç batağına sürüklenen belediyeler, çareyi değerli arazilerini borçları karşılığında devretmekte buluyor. Ancak belediyelerin kamuya olan borçları karşılığında arazi devir taleplerinde her belediyeye aynı kolaylık sağlanmıyor. Özellikle İstanbul'da başta Esenler ve Üsküdar olmak üzere AKP'li ilçe belediyelerinin borçları karşılığında arazilerini kamuya devretme taleplerinin neredeyse hepsi kabul görürken Eskişehir'deki CHP'li Tepebaşı Belediyesi'nin aynı talebine ret yanıtı geldi.

‘ÇİFTE STANDART VAR…'

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, “AKP'lisi de MHP'lisi de CHP'lisi de bütün belediyeler borç içinde. Ama AKP'li belediyelerin borçları karşılığı arsa devretme başvurularının neredeyse hepsi kabul edilirken CHP'li Tepebaşı Belediyesi'nin önerdiği takas kabul edilmedi” dedi.

Çakırözer sözlerine şöyle devam etti:

“Tepebaşı Belediyesi'nin kabul edilmemesi ayrımcılığı ve çifte standardı göstermektedir. Hükümetin yapması gereken belediyelere parti ayrımı gözetmeksizin halka hizmet vermesini kolaylaştırmak ve hepsine eşit mesafede durmaktır. Belediyelerin borçlarının hafifletilmesini sağlamak iktidarın sorumluluğudur.”