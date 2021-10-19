AKP’li belediyeye 432 bin liralık araç

Tasarruf genelgesinde araç alım-satım ve kiralamalara kısıtlama getirildi. Ancak 40 bin nüfuslu Elazığ Belediyesi’ne lüks bir makam aracı alındı.

Deniz AYHAN

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Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesinde kamu kurumlarının araç kiralama ve alımlarında kısıtlamaya gidileceği açıklandı. Ancak AKP'li belediyeler yüksek fiyatlarla makam aracı satın almaya devam ediyor. Son olarak 40 bin nüfuslu AKP'li Elazığ Kovancılar Belediyesi'nin Personel Hizmetleri Şirketi, 432 bin TL'ye hizmet aracı satın aldı.

Belediye 21 Eylül'de ihaleye çıkarak 2021 model bir binek aracı alacağını duyurdu. Aracın büyülü siyah, bej rengi döşeme koltuklu ve panoramik sunrooflu olması istendi. Araç için 4 Ekim 2021'de 432 bin TL'lik sözleşme imzalandı ve araç aynı tarihte teslim alındı. Aracın özellikleri ihale teknik şartnamesinde şu şekilde sıralandı: “1.5 TSI ACT 150 PS DSG, sürücü hafızalı, arka ve arka yan cam perdeli, ön kol dayama ünitesi, 8 hoparlörlü ses sistemi, smartlink multimedya arayüzü, voice control, elektronik park freni, 10 renkli iç ambiyans aydınlatması, gümüş renkli zebrano iç dekor, katlanabilir arka koltuklar, ışıklı makyaj aynaları.”