AKP’li Kocaeli Belediyesi, CHP’nin astığı ‘128 milyar dolar nerede?’ afişlerini böyle söktü

CHP Kocaeli İl Örgütü tarafından İzmit'in çeşitli noktalarına asılan ‘128 milyon dolara nerede?' yazılı afişler söküldü.

Olayı haber alan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İl Yönetim Kurulu üyeleri ve CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli tarafından işlemin yapıldığını gördü.

Büyükşehir Belediyesi personelleri afişleri, polis talimatıyla söktüklerini ifade etti. Konuyla ilgili tutanak tutulmasını talep eden il başkanı Yıldızlı, polis ekipleri ile görüştü.

“128 MİLYAR DOLARIN NEREDE OLDUĞUNU SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Bizim külliye ile işimiz yok” diyen Başkan Yıldızlı, “Bizim külliye ile işimiz yok. Kimseye de bir hakaret etmişliğimiz yok. Herkesin farklı cevaplar verdiği ancak Merkez Bankası rezervlerinden nereye gittiği belli olmayan 128 milyar doların nerede olduğunu soruyoruz. Ne kadar bu pankartları sökerlerse söksünler, biz bu 128 milyar doların nerede olduğunu sormaya devam edeceğiz. Bu sorunun cevabını bulana kadar sormaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.