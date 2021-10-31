AKP’li vekil akaryakıt zamlarını az buldu

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya son günlerde akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamları az buldu. Özkaya, "Akaryakıtta elimizi vicdanımıza koyarsak çok artış yok" dedi. Çiftçilere de tarımsal üretim için gerekirse borçlanma önerisinde bulunan Özkaya, "Bütün kardeşlerimiz lütfen üretmeye devam etsinler. Tarım Krediden gerekirse borçlansınlar." dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, benzine gelen zammı düşük bulması dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta 72 kuruş zam gelen benzine hafta ortasında 25 kuruş indirim gelmişti. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 8,43 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 8,53 TL yükseldi.

“GEREKİRSE BORÇLANIN”

Gübre fiyatlarında ciddi artışlar olduğunu söyleyen Özkaya, çiftçilere üretim çağrısı yaptı. Çiftçilere tarımsal üretim için gerekirse Ziraat Bankası ya da Tarım Kredi'den borçlanmalarını öneren Özkaya şunları söyledi:

“Yerel bir çok sorunumuz var. Temel sorunlarımızın bir çoğunu çözdük. Pandemiden kaynaklı özellikle gıda enflasyonundan kaynaklı çiftçilerimizin gübre temel bazlı sorunları var. Bunu hepimiz biliyoruz. Gerçekten gübre fiyatlarında inanılmaz bir artış var. Temeli de şu; geçen yıl 170 dolar olan doğalgaz bu yıl 350-500 dolar arasında. Gübrenin en temel hammaddesi bu.

Üre gübre yüzde 150 oranında artmış. Son 2-3 ay içerisinde. Çiftçimiz şunu bilsin. Cumhurbaşkanımız da söyledi. Sen pahalı da alsan biz sana mutlaka destek vereceğiz. Her halükarda ürününü daha yüksek fiyattan alacağız. Onun için bütün kardeşlerimiz lütfen üretmeye devam etsinler. Tarım Kredi’den gerekirse borçlansınlar. Ziraat Bankası’ndan borçlansınlar. Bu gübreyi alsınlar. Biz buna bir çözüm bulacağız. Bulmak zorundayız. Üretimsiz gıdasız hiç bir şey olmaz. Bu hepimiz için çok önemli”

“AKARYAKITTA ÇOK ARTIŞ YOK”

Son günlerde akaryakıta üst üste gelen akaryakıt zamlarını da az bulan Özkaya, şöyle devam etti:

“Akaryakıtta elimizi vicdanımıza koyarsak çok artış yok arkadaşlar. Geçen yıl bir varil petrol 40 dolardı şu anda 84 dolar. Yüzde 100'ün üzerinde bir artış var. Yüzde 30 civarında da petrol arttı.

Geçen yıl 6.80 olan mazot şu anda 8.30. Yüzde 24-25 oranında artış var. Doğalgaz ile yüzde 160 oranında artan akaryakıtın yüzde 25 artmasının sebebi 50 milyara yakın ÖTV'yi biz devlet olarak almıyoruz. Sırf çiftçi üretsin, kamyoncu çalışsın diye. Tarım ürünleri yüzde 100'e yakın arttı. Mazot yüzde 100 artmadı yüzde 25 arttı. Gübrede vatandaş haklı”

“YILIN SONUNDA ARTI VE EKSİLERE BAKACAĞIZ”

Artan et fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özkaya, “Et fiyatlarında kesim 52 liraya çıkmış. 2,5 liraya arpa alıyoruz 1,90'a besicimize arpa veriyoruz. Besici üretebilesin destek olsun diye. Bu desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz.

Size gittiğinizde mazot kaç para oldu, gübre kaç para oldu söyleyenler olursa, dün bana da çok söyleyenler oldu. Bunların hepsini biliyoruz. Yılın sonunda artı ve eksilere bakacağız artı kısımlar fazla olacak bunu bilin. Bunu özellikle vurguluyoruz” şeklinde konuştu.

“ASGARİ ÜCRETLİ VE DİĞERLERİNE İLAVE DESTEKLER VERİLECEK”

Mevcut ekonomik durumdan en çok etkilenen asgari ücretli ve alt gelir grubundaki vatandaşlara sosyal yardım yapılacağını da belirten AKP'li Ali Özkaya, “Bu süreçten en fazla etkileneler asgari ücretliler, emekliler, alt gelir grupları, sosyal yardım alanlara ilave destekler vereceğiz.

Bu yıl yüzde 6'yı geçiyor sosyal yardım bütçemiz. Bu demektir ki 100 Milyar'ı geçecek demek. Asgari ücretlilere ve diğerlerine ilave destekler verilecek. Allah'ın izniyle AK Parti varsa, Recep Tayyip Erdoğan varsa bu sorunlar çözülecektir” ifadelerini kullandı.