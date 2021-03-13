AKP’li vekil depremzedelere çıkıştı

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmaları incelemek amacıyla kente gelen Deprem Araştırma Komisyonuna mağduriyetlerini anlatmak için toplanan Elazığlı depremzedelere, “Sizin sorunlarınızı çözmeye gelmediler” diyerek çıkışması tepki çekti.

AKP'li Demirbağ, daha öncede Elazığlı depremzedelerin corona virüsü salgını sürecinde yaşadıkları mağduriyetleri anlatmak için Twitter'da ‘SahipsizElazığ' kampanyasını açanlara “Covid-19 değil ihanet-19 virüsü var bunların kanında” açıklamasını yaparak tepki çekmişti.

“SORUNLARINIZI ÇÖZMEYE GELMEDİLER”

Deprem Araştırma komisyonuna deprem sonrasında yaşadıkları mağduriyetleri anlatmak amacıyla Elazığ Valiliği önünde toplanan depremzede vatandaşlarla konuşan AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, “Sen kurada bodrum katı çektin mi, çektin sen çekmez ikinci katta oturan çekecekti illa ki biri çekecekti. Komisyonun Elazığ'a gelmesinin amacı bir sene evvel burada deprem olmuş. Elazığ'da ne gibi sıkıntılar yaşanmış bunları öğrenip bir İstanbul veya başka ilde deprem meydana geldiği zaman aynı sıkıntıları yaşamamak için tedbir almak. Yoksa Elazığ'da sizin sorununuzu çözmeye gelmemiş” ifadelerini kullandı.

DEMİRBAĞ'IN “KAN TAHLİLİ YAPSINLAR” ÇIKIŞI DA TEPKİ TOPLAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl katıldığı bir televizyon programında Elazığlı vatandaşların corona virüsü salgınında yaşadıkları sorunları dile getirmek için Tweeter'da açtıkları ‘SahipsizElazığ' kampanyasına sert ifadeler kullanmıştı. AKP'li Demirbağ, ‘SahipsizElazığ' kampanyasına açanlara karşı, ”Gitsin kan tahlilini yapsınlar. Covid-19 değil ihanet-19 virüsü var bunların kanında” demiş ve büyük tepki almıştı.