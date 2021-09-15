AKP’li vekilin babasına imar kıyağı: 2 kat imar 23 kata çıkartıldı

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı’nın babası Ziya Özboyacı’nın ortağı olduğu şirketin aldığı bir arsanın imarının 2 kat olmasına rağmen AKP’li Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan değişiklikle 23 kata çıkartıldığını söyledi. Ekici, “Türkiye’yi 5’li müteahhit çeteye bırakmayacağımız gibi Konya’da da hemşerilerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız. Bu uygulamaları yapanlar, imza atanlar ve göz yumanlar yakın zamanda vatandaşlarımıza hesap vereceklerini unutmamalıdırlar” dedi.

Müslüm EVCİ

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Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Konya'nın Selçuklu İlçesinde yaşanan imar rantı hakkında yazılı bir basın açıklaması yaptı. Ekici, AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın babasının ortağı olduğu bir şirketin satın aldığı 2 kata imarlı olan 25. 461 metrekare arsanın imarında AKP'li Selçuklu Belediyesi revizyon yapılarak 23 kata yükseltildiğini belirtti. İmarın yükseltilmesiyle arsa değerinin 10 kat arttığını ifade eden Ekici konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

MİLLETVEKİLİ OLMASAYDINIZ BU ARSAYA 23 KAT İMAR VERİLİR MİYDİ?

– AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın babasının ortağı olduğu bir şirketin Selçuklu ilçesindeki 25.461 metrekare arsada 12/03/2021 tarihinde imar tadilatı yapılmıştır. Vicdanları rahatsız eden ve imar rantına yeni bir örnek teşkil eden bu tadilatla belediyeden satıldığında etrafındaki kat rejimine göre 2 kata imarlı olan bir arsanın 23 kata kadar bina yapılmasının önü açılmıştır. Yapılan değişiklikle arsanın değeri en az 10 kat artırılmıştır. Bu arsanın Büyükşehir Belediyesi tarafından satışı 22/08/2007 tarihinde gerçekleşmiş ve 05/03/2010 tarihinde Özboyacı'nın babasının ortağı olduğu bir şirket bu arsayı devralmıştır.

– Kamu vicdanını rahatsız eden ve iktidara yakın isimlerin bu tür uygulamalarla sürekli gündemde olduğu günlerde Konya'mızın da bu tür rant olaylarıyla gündeme gelmesi bizi derinden üzmüştür. Hz. Peygamberin ‘Sen vergi memuru olmasan, bu hediyeler sana verilir miydi” sözüne istinaden ‘Sayın Özboyacı siz milletvekili olmasaydınız 23 kat imar bu arsaya verilir miydi?' diye sormaktan kendimizi alamıyoruz.

İHALEDEN ÖNCE İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMALIYDI

– İhale ile satışa çıkacak arsanın eğer ihtiyaç varsa ihaleden önce imar değişikliği yapılarak yeni imar durumu ile satışa çıkarılması gerekmektedir. Yani imar değişikliğiyle oluşacak imar rantı belediyeye kazandırılmalıdır, yeni duruma göre alıcı aranmalıdır. Özboyacı ailesinin ortağı olduğu bu arsa Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale ile satılmıştır. Burada yaşanan durum ise arsa belediyeden satıldıktan sonra imar değişikliği yapılmasıdır. Parselin etrafında park alanı ve 6-8 kat aralığında siteler mevcuttur. Çevre bina yüksekliklerinde benzer bir yükseklik ve emsal bulunmamaktadır. Ecdat Parkının hemen yanında bulunan bu arsada böyle ilginç bir imar değişikliği yapılması Ecdat Parkının görünümüne, bölge siluetine ve trafik düzenine zarar vermektedir.

DEĞER ARTIŞININ BEDELİ KAMUOYUNA NASIL DÖNECEK?

İdare “güya” kanuna uygun işlem tesis ederek bu parselde özel bir değişiklik yapılmıyor algısı oluşturmak için 40'dan fazla parselde değişiklik yaparak tadilat yapmıştır. Bu parsel dışındaki hiçbir parselde değer artışını ifade edecek bir değişiklik yapılmamıştır. Bazı parsellerde inşaat alanı kısıtlaması dahi olmuştur. Parsellerin birçoğunda da zaten yapılaşma vardır. Plan revizyonu işlemi yapılarak plan değişikliği yapılmamış, böylelikle değer artışına yönelik kanundan kaçılarak belediye meclisinin yetkisi kötüye kullanılmıştır. Buradaki değer artışının bedeli kamuya nasıl döndürülecektir? Plan değişiklikleri hangi kamu menfaati ölçütüne göre yapılmıştır?

İMAR RANTI UYGULAMASINI NASIL YAPTINIZ?

AKP'li Selçuklu Belediyesi Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya çağrıda bulunan Başkan Ekici, şöyle devam etti:

– Bir sorumuz da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya, Selçuklu dışındaki ilçelerde bu şekilde serbest plan kararları mevcutken neden sadece Selçuklu 'da gündem olmuştur? Değişikliğe konu parsel dışındaki parsellerin çoğunluğu kamusal kullanıma (havaalanı gibi) açık yerlerdir. Şahıslara ait parsellerde olup bu parsel niteliğinde değer kazandırdığınız başkaca parsel bulunmamaktadır. 2016 ve 2018 yıllarında plan tadilatı reddedilen bu arsaya imar rantı uygulamasını neden yaptınız? O dönem meclisinde yer alan ve aynı planı reddeden bugünün Büyükşehir ve Selçuklu belediye başkanları ne değişti de bugün korkunç bir rant artışının önünü açtınız?

VATANDAŞLARIMIZA HESAP VERECEKSİNİZ

– Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu öncülüğünde Türkiye'yi 5'li müteahhit çeteye bırakmayacağımız gibi Konya'da da hemşehrilerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız. Bu uygulamaları yapanlar, imza atanlar ve göz yumanlar yakın zamanda vatandaşlarımıza hesap vereceklerini unutmamalıdırlar. Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı olarak Konya halkının hakkını bugüne kadar savunduğumuz gibi bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Sonsöz, Gelecek iktidarında siyaset zenginleşme aracı olmayacak.