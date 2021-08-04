AKP’ye oy verdi, CHP’li vekile dert yandı: Tek umudumuz Kılıçdaroğlu!

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri’nin İncesu ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. AKP’ye oy verdiğini söyleyen ve gübre fiyatlarındaki artıştan şikayet eden bir çiftçi; “Bu sefer tek umudumuz, Kılıçdaroğlu, biz yandık” diyerek dert yandı. CHP’li Arık’ın ziyaret ettiği AKP’li İncesu Belediye Meclis Üyesi Fatih Çelebi’nin de zamlardan şikayet etmesi dikkat çekti

MÜSLÜM EVCİ

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CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İncesu İlçe Başkanı Ahmet Efe ve parti yöneticileri ile birlikte ilçe merkezinde ve Kızılören mahallesinde esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşlar ekonomi başta olmak üzere iktidarın yanlış uygulamalarından şikayet ederken, Kızılören'de CHP’li Arık'ın vatandaşlarla yaşadığı diyalog dikkat çekti.

“TEK UMUDUMUZ KILIÇDAROĞLU”

AKP'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş, “İnşallah tek umudumuz, bu sefer Kılıçdaroğlu, biz yandık. Yandık oğlum, yandık, yandık. Bir çuval gübre 230 lira olmuş” diyerek CHP'li Arık'a dert yandı. Çiftlikle uğraştığını söyleyen bir başka vatandaş ise, “Traktör ücretleri pahalı olduğu için arpayı elimle yoluyorum. Biçerdöverleri çalıştıramıyoruz. Gücümüz kalmadı ki…“ diyerek çiftçinin zor durumda olduğunu ifade etti.

“KARNIMIZI BİLE DOYURAMIYORUZ”

Arık'ın görüştüğü 81 yaşındaki emekli bir vatandaş da aldıkları maaşın yetmediğini belirterek, “Emekli maaşımız asgari ücretin altında kaldı. Emekliler ne yapacak?” diye sordu. Çetin Arık ise, AKP'lilerin geçmiş dönem yaptığı konuşmayı hatırlattarak, “Emekliler durumundan memnun, tatile gidiyorlarmış” sözlerine vatandaş, “Tayyip Bey'in uçaklarıyla mı gidiyorlar? Kurban Bayramı'nda ikramiyeyi sizin sayenizde aldık. Bakın 1500 lira yapamadılar. Ne tatili karnımızı bile doyuramıyoruz” şeklinde yanıt verdi.

“TABAN HER TARAFTAN SIKINTILI”

CHP'li Çetin Arık'ın iş yerinde ziyaret ettiği AKP İncesu Belediye Meclisi Üyesi Fatih Çelebi'nin de ekonomiden şikayet etmesi ise dikkat çekti. Çelebi, “Siyasetin içinde birileri gelip, ‘Beni alkışlayın' diyorsa, alkışlama zamanı çoktan geçti” derken, sorulan bir soru üzerine sattığı ürününün yüzde 180 zamlandığını belirtti. Dükkânda bulunan bir kadın ise, “Bize 100 lira zam verdi. Bir teneke yağ parası… Allah'tan korkun. Siz geçinebiliyorsunuz ama biz geçinemiyoruz. Her şeye zam geliyor ama biz 100 lira geldi” sözleri üzerine Çelebi, “Şimdi taban her taraftan sıkıntılı. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

“AMERİKA VATANDAŞLIĞINA ALSINLAR DA ÇOCUKLAR BİR GELECEK GÖRSÜN”

Türkiye'nin tüm kaynaklarının satıldığını belirten bir kadın esnaf ise vatandaşları da satsınlar diyerek tepkisini dile getirirken, “Vatandaş olarak bizi, vatandaşlık haklarıyla beraber Amerika vatandaşlığına alırsa Amerika vatandaşlığına alsınlar bari çoluk çocuk, gençler bir gelecek görsün. Bir umutları olsun” diye konuştu. Arık'ın “Bu iktidarı değiştirelim” sözleri üzerine konuşmasını sürdüren kadın, “Değişmiyor ki… Valla biz elimizden geldiğince bilgilendirmeye çalışıyoruz ama ya bu iktidara bu halk layık ya da bu halka bu iktidar layık, yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“HALKIN ÖNÜNE BİR AN ÖNCE SANDIK GELMELİ”

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, vatandaşların haklı olarak iktidardan şikâyet ettiğini belirterek, “Bu iktidarın görevde kaldığı her gün ülkeye zarar. Bunun için bir an önce vatandaşın önüne sandık gelmeli ve halk tercihini yapmalıdır” diye konuştu.

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