Akşener yangın bölgesinde: Orman kundaklama terör suçu sayılsın

Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Orman yangınlarına yönelik pek çok söylenti var. Bir an evvel kundaklama mıdır nedir ne değildir bunun çok acilen ortaya çıkarılması lazım. İkincisi kundaklamayla ilgili bir sonuca varılırsa bir kanun çıkarılmalı ki, ormanları yakanların, kundaklayanların bir terör suçlusu sayılması lazım” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla’nın Marmaris ilçesinde yangın bölgesinde incelemede bulundu. İçmeler Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na gelen Akşener, burada Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’dan bilgi aldı.

“BUNDAN DERS ÇIKARIP, GEREĞİNİ YAPMAK ÖNEMLİ”

İncelemelerin ardından Atatürk Caddesi yanındaki yanan alana geçen Akşener, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

* Orman yangınlarına yönelik pek çok söylenti var. Bir an evvel kundaklama mıdır nedir ne değildir bunun çok acilen -Türkiye'nin birliği bütünlüğü açısından çok önemli-, ortaya çıkarılması lazım.

* İkincisi kundaklamayla ilgili bir sonuca varılırsa bir kanun çıkarılmalı ki, ormanları yakanların, kundaklayanların bir terör suçlusu sayılması lazım. Bir diğeri de eğer buralara beton yapılırsa bunların kesin yıkılmasına dair bir kararın olması gerekli.

* ‘Yanan ağaçların yerine tekrar ağaç dikilmesi.’ Bu millet diker ağaçları… Yani merkezi bütçeye de biz yük olmayız. Bunların takipçisi olacağız. Bundan ders çıkarıp bilgi çıkarıp bunun gereğini yapmak önemli. Hakikaten çok üzücü.

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