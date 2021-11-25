Ali Babacan’dan Erdoğan’a tepki
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Abu Dabi Veliaht Prensi ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın görüşmesine tepki gösterdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Erdoğan-bin Zayed görüşmesine tepki gösterdi.
Babacan, “İtibar görmek istiyorsanız sözünüzün gücü olmalı, sözünüze güven duyulmalı. Dostunuzu, düşmanınızı sürekli değiştirirseniz ekonomimizi batırırsınız. Sonra da ‘ekonomik kurtuluş savaşı' uydurmak zorunda kalırsınız.” dedi.