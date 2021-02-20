‘Allah belasını versin onların oylarının’ diyen Özhaseki’ye cevap

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri’de Melikgazi Belediyesinin Yıldırım Beyazıt mahallesinde yaptırdığı Sami İpek Caddesi’nin açılışında, CHP'yi hedef alarak, “Ne olur üç tane lanet olasıca oy alacağım diye bu adamlara yaltakçılık yapmasan. Yağ çekerek güya HDP'yi yanında tutup olmadık kalıba giriyorsunuz. Yazık günah değil midir ya bunlar? Lanet olsun onların oylarına. Allah belasını versin onların oylarının” ifadelerini kullandı.

“OY UĞRUNA MANSUR YAVAŞ'A İFTİRA ATABİLMEK İÇİN SAPKINLARDAN MEDET UMANLARIN…”

Özhaseki'nin açıklamalarına sosyal medyadan cevap veren CHP'li Koç, “Birkaç oy alabilmek uğruna, Ankara'da Mansur Yavaş'a iftira atabilmek için sapıklardan medet umanların, İstanbul seçimleri için, aranan PKK'lı teröristleri devlet televizyonuna çıkaranların, bu ezik siyasetçinin deyimi ile; ‘Allah belasını versin'” dedi.

ÖZHASEKİ AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Memleketi Kayseri’de Melikgazi Belediyesinin Yıldırım Beyazıt mahallesinde yaptırdığı Sami İpek Caddesi’nin açılışında konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki CHP ve HDP'yi hedef alarak şu açıklamayı yaptı:

* HDP'yi her fırsatta söylemeliyiz. Bir gün olsun Meclis'te daha PKK'ya ‘lanet olsun' diyemediler. Arada diyoruz ki, ‘burada katiller sürüsü var, bunun adı da PKK'. Söyleyin hadi… Şöyle söylüyorlar: ‘efendim biz teröre karşıyız, iki taraf da silah bırakmalı'. Adi adamlar, kim o ‘iki taraf' dediğiniz?

* Bir tarafta bizim Mehmetçiğimiz var, polisimiz var, anlı şanlı bu devletin, sizlerin, bizlerin güvenliğini sağlayan yavrularımız var; karşıda da katiller sürüsü var. Ne demek ‘iki taraf'? Elbette bunları biliyoruz. Ama ne yazık ki üzülerek söylüyorum, ana muhalefetimiz de bunların sözcülüğünü yapmaya devam ediyor.

* Beyefendi, genel başkanları beyanat veriyor, ‘13 tane yavrumuzun katili, sorumlusu Cumhurbaşkanımızmış'… Allah seni ıslah etsin. Ne olur bir gün olsun PKK'yı kınasan. Ne olur üç tane lanet olasıca oy alacağım diye bu adamlara yaltakçılık yapmasan.

* Yağ çekerek güya HDP'yi yanında tutup olmadık kalıba giriyorsunuz. Yazık günah değil midir ya bunlar? Lanet olsun onların oylarına. Allah belasını versin onların oylarının.