Altın madeni alanını genişletmek için 4 bin 862 ağaç kesilecek

Ordu’nun Fatsa ilçesinin Bahçeler Mahallesi'nde 2014 yılında başlatılan siyanürle altın ayrıştırma çalışması yapan şirkete verilen süre 27 Ocak tarihinde tamamlandı. Ancak şirket bölge halkının tepkilerine rağmen şirket maden alanını genişletmek için ÇED süreci başlattı.

Madenin çalıştığı süre içerisinde fındık bahçelerinin ve ormanların kesildiğini, suların kirletildiği belirten vatandaşlar, şirketin çalışmalarını durdurmasını istedi.

Geçen yıl Mayıs ayında maden alanına yaklaşık 500 metre uzaklıkta yangın çıkmış ve uzun süre söndürülememesi sonucunda da 150 dönümlük alan zarar görmüştü. Şimdi de madene yakın başka bir bölgede ağaçların kesilmek üzere işaretlendiği ortaya çıktı.

DEVLETİN RESMİ KURULLARI YALAN SÖYLÜYOR

İddialar üzerine bölgeye giden CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, altın madeni alanını genişletmek için hukuksuz bir şekilde ormanları kesmeye hazırlandığını ileri sürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na verdiği soru önergelerine, bölgede maden genişletme çalışmasının olmadığı yolunda cevap verildiğini dile getiren Adıgüzel, “Devletin resmi kurumları resmen yalan söylüyor ve saman altından su yürütüyor. Orman İşletme Müdürlüğü buradaki ormanda ağaç kesmek için ihaleye çıktı. Bu ağaç kesiminin altın madenine alan hazırlığı olduğu ile ilgili resmi evraklar da elimizde” dedi. Adıgüzel bölgede daha öncede aynı amaçla yangın çıkarıldığını vurguladı.

4 BİN 862 AĞAÇ KESİLECEK

Bölgede incelemeler yapan Mustafa Adıgüzel Orman İşletme Müdürlüğü’nün bölgedeki ormanda ağaç kesmek için açtığı ihalenin sonuçlandığını söyleyerek, “Bu ağaç kesiminin altın madenine alan hazırlığı olduğu ile ilgili resmi evraklar da elimizde. 4 bin 862 ağaç kesilecek. 4 bin 862 can. Bu vicdana yurtseverliğe sığar mı? Kendinize gelin efendiler. Siz millet adına çevre ve orman adına mı görev yapıyorsunuz yoksa şirket adına mı? Hele ki içinde ‘orman' kelimesi bulunan bir kurumun yöneticilerinin ormanı katleden bir şirkete taşeronluk yapmasının nedeni olmaz, bedeli olur. Kimse kanunların etrafından dolanmaya ve oldubittiye kalkışmasın. ÇED’i alınmış bölgede süre bitimi ve kapasite artışı nedeniyle yeni ÇED süreci yapılmamış. Dahası ağaç kesimi planlanan alanın büyük bir bölümünün ise ÇED’i zaten hiç yok. Kabile devleti mi burası? Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrat Fatsa halkı da ağaçlar da direnecek. Bedeli ne olursa olsun” diye konuştu.