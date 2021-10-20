Ankara ve İzmir’de kaçak akaryakıt operasyonu
Ankara ve İzmir'de depolara yapılan baskında 200 bin litreyi aşkın karışımlı akaryakıt ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı.
Ankara ve İzmir’de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüklerince kaçak akaryakıt olduğu tespit edilen depolara baskın düzenlendi.
İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; bir depoda yapılan aramada, 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; bir depoda yapılan aramada 98 bin 208 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.