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Ankara ve İzmir’de kaçak akaryakıt operasyonu

Ankara ve İzmir'de depolara yapılan baskında 200 bin litreyi aşkın karışımlı akaryakıt ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı.

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Ankara ve İzmir’de kaçak akaryakıt operasyonu

Ankara ve İzmir’de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüklerince kaçak akaryakıt olduğu tespit edilen depolara baskın düzenlendi.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; bir depoda yapılan aramada, 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; bir depoda yapılan aramada 98 bin 208 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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