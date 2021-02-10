Ankara’da baş döndüren siyasi trafik!

Başkent’teki siyasi trafik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi YİK üyesi Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretiyle ön plana çıktı. Erdoğan partinin önemli ismi Asiltürk’le SP’nin de Millet İttifakı içinde yer alması konusunu görüştü.

Asiltürk bu konuda olumlu sinyaller verirken, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu herkesle görüşülebileceğini ve Erdoğan'ın ziyaretinden bilgisi olduğunu açıkladı. Parti çevrelerinden ise bu ziyarete ve Cumhur İttifakı’na sert tepkiler geldi.

Erdoğan’ın yeni anayasa hazırlanmasını istemesi ve bu konuda MHP’yle temaslar yürütüldüğünü açıklaması da siyasi parti liderleri arasındaki trafiği yoğunlaştırdı. Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu hem anayasa hem de siyasi partiler yasasındaki değişiklikler konusunda buluştu. İki lider de parlamenter sisteme dönülmediği taktirde, hiçbir anayasa değişikliğe sıcak bakmıyor.

AKP ve MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı da hem referandumsuz hem de referandum yoluyla anayasayı değiştirmeye yetmiyor. Referandumlu değişiklik için 360, referandum olmadan TBMM'de değişiklik için 400 oy gerekiyor.

Meral Akşener, GP lideri Ahmet Davutoğlu, SP lideri Temel Karamollaoğlu ve DEVA lideri Ali Babacan ile birden çok görüştü. Davutoğlu'nu evinde de ziyaret etti. Bu görüşmelerde de anayasa ve siyasi partiler kanunu ele alınırken, Millet İttifakı saflarının sıklaştırılması ve iktidarın ekonomik durum nedeniyle 2023'e kadar dayanamayıp erken seçime gideceği öngörüsü üzerinde duruldu.

Millet İttifakı’ndan ayrılacağı iddiaları ortaya atılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da diğer liderlerle buluştu. Uysal “Hiçbir yere gitmiyoruz, Millet İttifakı’ndayız” diyerek iddiaları yalanladı.

İktidara destek veren BBP lideri Mustafa Destici ise hem Meral Akşener hem de Gültekin Uysal’la görüştü. Akşener ve Destici, anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan ilk dört maddesinin hiçbir biçimde gündeme getirilmemesi konusunda mutabık kaldı.

Beş gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ‘ittifak’ konusuna ilişkin “Herhangi bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu ve heyetiyle yaptığımız görüşmede gündeme gelmedi ama seçim güvenliği en temel meselelerden biridir” dedi.

AMAÇ 50+1 HAMLESİ

Ankara’da muhalefet arasındaki bu temaslar hem Millet İttifakı’nın sağlamlaştırılması hem de erken seçim durumunda izlenecek politikanın belirlenmesini amaçlıyor. Muhalefet, Erdoğan'ın Anayasa değişikliğini gündeme getirme sebebini, “50+1 oranının değiştirmeye yönelik bir hamle ve gündem değiştirme” olarak niteliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50+1 oy gerekiyor. İlk turda bu oy sağlanamazsa en çok oy alan iki aday ikinci tura kalıyor. İkinci turda tüm muhalefetin Erdoğan karşısında kenetleneceği öngörüsü de iktidarı düşündürüyor. Ankara kulislerindeki genel hava ise seçimlerin 2023'e kalmayacağı ve en geç gelecek yıl ilkbaharında bir erken seçime gidileceği biçiminde öngörülüyor.

DOĞALGAZ VE AY’A ASTRONOT

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu ve bunun 2023'e evlere ulaşacağını açıklaması ile 2023'de Ay’a Türk astronot gönderileceğini dile getirmesi ve tüm hedefler için 2023'ü işaret etmesini ise, erken seçim taleplerinin önünü kesmeye ve gündem değiştirmeye yönelik bir hamle olarak değerlendiriyor. İktidarın Kanal İstanbul’la ilgili hedefleri de bu çerçevede dile getiriliyor.