Atatürk büstüne kin dolu saldırı

SÖZCÜ/TEKİRDAĞ

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’ndeki Nizamettin Demirdöven İlkokulu’nda Atatürk büstüne çirkin saldırıda bulunuldu.

Atatürk büstünün üstüne ve okul duvarına spreyle yazılar yazıldı. Saldırıda bulunanlar bir de sayfalarca mektup bıraktı. Nefret içeren mektupta, “Okullarda İslamı öğretmek yasak. Atatürk’e tapan insanlar yetiştirmek putperestliktir” gibi ifadeler yer alıyor.

İlkokul bahçesinde açıklamalarda bulunan CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener Zeynel Saygın, “Şiddetle kınıyoruz. Bu yeni bir olay değil. Senelerdir Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhuriyetin temel değerlerine karşı girişilen hareketlerin bir sonucu. Ne ilk, ne de son bu. Umarız bu son olur. Bu kişinin hemen yakalanıp adli makamların önüne çıkartılması için gereğinin yapılmasını istiyoruz. CHP olarak bu tür olayların hep takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise, “Andımızın kaldırılması ve madalyalardan Atatürk kabartmasının çıkarılmasının ardından Marmaraereğlisi’ndeki Yeni Çiftlik İlköğretim Okulu’nda Atatürk büstünün üzerine “Atatürkçülük putperestliktir” ibareli kin dolu yazı bırakıldı. Atatürk’ü silemezsiniz” ifadelerini kullandı.

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