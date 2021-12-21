Atatürk Üniversitesi’nde bir garip uygulama! Öğrenciler şaşkın

YKS kılavuzuna göre kent merkezindeki Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde görünen 'Uygulama Bilimleri Fakültesi' okulu tercih eden öğrencilerin iddialarına göre Rektörlük tarafından Erzurum'a 145 kilometre uzaklıktaki Oltu İlçesine taşındı. Tercih kılavuzunda Erzurum kent merkezinde olduğu için fakülteyi tercih ettiklerini ileri süren öğrenciler, CİMER aracılığı ile haklarını aramaya koyuldu. CiMER ve YÖK öğrencilerin talebini olumlu buldu. Rektörlük ise fakültenin kurulduğu günden beri Oltu ilçesinde olduğunu belirterek her hangi bir taşınmanın söz konusu olmadığını açıkladı. Öğrenciler, YÖK'e mi, CİMER'e mi, Rektörlüğe mi inanacaklarını şaşırıp kaldı.

Orhan BOZKURT

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) klavuzuna göre Atatürk Üniversitesi'nin Erzurum merkez yerleşkesinde bulunan ‘Uygulama Bilimleri Fakültesi’ni tercih eden öğrenciler, fakültenin Erzurum’a 145 kilometre uzaklıktaki Oltu ilçesinde olduğunu öğrenince neye uğradıklarını şaşırdı.

YÖK ÖĞRENCİLERİ HAKLI BULDU, REKTÖRLÜK SENATO KARARI ALDI

Oltu’da yurt, yemek ve ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını anlatan öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) itirazda bulundu. Öğrencileri, haklı bulan CİMER ve YÖK; Uygulama Bilimleri Fakültesinin eğitimine Atatürk Üniversitesi’nin ‘Erzurum Kampüsü’nde sürdürmesi için gerekli işlemlerin yapılması talimatı verdi.

Ancak üniversite yönetimi karışıklığın öğrencilerden kaynaklandığını, iddiaların aksine fakültenin konumunun aday öğrenciler için oluşturulan web portalında ve klavuzlarda yer aldığını belirtti. Bunun üzerine toplanan üniversite senatosu oybirliği ile fakültenin Oltu ilçesindeki yerleşkesinde eğitim-öğretimine devam etmesine karar verdi.

“REKTÖRLÜK 41 ÖĞRENCİNİN HAYALİNİ, HAYATINI HİÇE SAYIYOR”

Mağdur öğrenciler bu ilginç durum karşısında tepkilerini dile getirerek SÖZCÜ aracılığı ile yetkililerden biran önce sorunlarının giderilmesini istedi. Rektörlük, “Hayatımızı, hayallerimizi hiçe sayıyor” diyen öğrenciler şunları söyledi:

“Atatürk Ünüversitesi merkez kampüste bulunan Uygulama Bilimleri Fakültesi, Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri Bölümü hiçbir haklı gerekçe verilmeden Erzurum merkeze 2.5 saat uzaktaki Oltu yerleşkesine yerleştirildi. Biz tercih verdiğimiz zaman okulumuz merkez kampüs diye görünüyordu.

Fakat bizi Oltu yerleşkesine attılar CİMER’e YÖK’e durumumuzu anlattık. Bizi haklı buldular ve merkezde olmamız yönünde karar verildi. Fakat rektörlük bu kararı uygulamayıp 41 öğrencinin hayatını, hayalini hiçe sayıp Oltu’da eğitime devam kararı aldı. Bu mağduriyetimizin ve haksızlığın giderilmesini bekliyoruz.”

“FAKÜLTE KURULDUĞU GÜNDEN BERİ OLTU’DA TAŞINMA SÖZ KONUSU DEĞİL”

Öğrencilerin bu iddiaları üzerine SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü Prof. Dr. Besim Yıldırım ise Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin taşınmasının söz konusu olmadığını söyledi. Prof. Dr. Yıldırım, “Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulduğu günden bugüne Oltu ilçesindeki yerleşkemizde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir” dedi.

“OLTU’DA HER TÜRLÜ İMKANIMIZ VE YUTLARIMIZ VAR”

Uygulamalı Bilimler Fakültesinin de içinde yer aldığı Atatürk Üniversitesi ‘Oltu Yerleşkesi’nin 120 dönümlük geniş bir araziye kurulduğunu ve teorik eğitimin yapılmasına olanak sağlayan yaklaşık 30 bin metre kara kapalı alanın dışında öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü imkanın bulunduğunu da anlatan Prof. Dr. Yıldırım şunları söyledi:

“Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı olarak Oltu İlçesinde, 449 yataklı yurt kapasitesi mevcut. Oltu Kaymakamlığı, Oltu Belediyesi ve Üniversite Rektörlüğümüzün katkılarıyla bir vakfa ait yaklaşık 250 yataklı özel bir yurtta ilgili kuruma devredildi.

Bu yurdun da en yakın zamanda öğrencilerin hizmetine sunulması planlandı. Uygulamalı Bilimler Fakültemizin merkez kampüsten Oltu ilçe kampüsüne taşınması iddiasının aksine Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulduğu günden bugüne Oltu ilçesindeki yerleşkemizde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.

“YÖK İLE YAPILAN YAZIŞMALAR SONRASI SENATO KARARI ALINDI”

Yine iddiaların aksine Uygulamalı Bilimler Fakültemizin konumu aday öğrenciler için oluşturduğumuz web portalında(https://aday.atauni.edu.tr/ozel-sartlar/) belirtilmektedir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapı lan yazışmalar doğrultusunda Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinin eğitim öğretimlerini Üniversitemiz Senatosunun 26.11.2021 tarihli ve 33 sayılı oturumunda aldığı 198 sayılı karar ile Oltu yerleşkesinde devam etmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.”

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