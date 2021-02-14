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Atatürk’ün karargahı bakımsızlıktan yıkılıyor

Atatürk ve Mehmetçiğin karargahı olan konak, bakımsızlık nedeniyle yıkılma noktasına geldi.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 01:32, 14/02/2021
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Atatürk’ün karargahı bakımsızlıktan yıkılıyor

Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçesi'ne bağlı Konarı Köyü'nde 1860 yılında yapılan, Kurtuluş Savaşı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün karargah olarak kullandığı konağın hali yürekleri burktu. Atatürk ve Mehmetçiğin karargahı olan konak, bakımsızlık nedeniyle yıkılma noktasına geldi.

Konağın pencereleri çürümüş. Duvarlarına yazılar yazılmış. Ay – yıldız işlemesi yok olmak üzere.

Bölgeye gidip inceleme yapan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, “Konak perişan halde. Restorasyon için muhtar ve köylüler çalmadık kapı bırakmamışlar, adeta çırpınıyorlar. Yetkililere ve Kültür ve Turizm Bakanı'na sesleniyorum, bu tarihi kültür mirasımızı restore edin ve gelecek nesillerimize taşıyın” dedi.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal

161 yıllık konak için yetkililere çağrıda bulunan Konarı Köyü Muhtarı Mevlüt Demir ise şöyle konuştu: “Bu konak bölgemizde Osmanlı'dan kalan tek miras. Dedelerimizin bize anlattığına göre Türk askeri 1922 yılında buradan ayrılarak Afyon'u kurtarıyorlar. Burası tadilat yapılmazsa yıkılır.”

Konağın içi de perişan durumda.

 

Yayınlanma Tarihi:05:30,