Atatürk’ün mirası kaderine terk edildi

Atatürk’ün talimatıyla 1935’te kurulan Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi, 2015’te Diyanet’e tahsis edildi. Şimdi bahçedeki bitkiler kurudu. Dünyanın sayılı bahçelerinden biriyken metruk bir hal aldı.

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir mirası daha yok olma riskiyle karşı karşıya!.. 1933 yılındaki üniversite reformu sonrası bizzat Atatürk'ün daveti üzerine Türkiye'ye gelen ünlü botanikçiler Prof. Dr. Alfred Heilbronn ve Prof. Dr. Leo Brauner, 1935 yılında İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi'ni kurdu.

METRUK HALE GELDİ

Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi, 2015 yılında müftülük hizmetlerinde kullanılması amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Bu devrin ardından yaklaşık 5 bin tür bitkinin bulunduğu botanik bahçesi bakımsızlıktan kurudu ve metruk bir yer haline geldi. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, botanik bahçesinin durumuna tepki gösterdi. Şeker, “İstanbul Üniversitesi'nin Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi, 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. O dönem bu karara karşı çıktım, zorla içeriye girdik. Durumu protesto ettik” dedi. CHP'li Şeker, bahçenin eskiden üniversite öğrencilerinin laboratuvarı olduğunu hatırlatıp sözlerine şöyle devam etti:

KORUMA ALTINDAYDI

“Burası 1935 yılında İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan botanik bahçesiydi. Türkiye'nin en eski botanik bahçesidir. 1995'te SİT alanı ilan edildi ve içindeki bitkiler yerinde korunması gerekli tabiat varlıkları olarak tescillendi. Botanik Bahçesi'nin bulunduğu alanda Osmanlı döneminde şeyhülislamlık evi bulunduğu için müftülüğe geçmesi istendi. En sonunda 2015 yılında Diyanet'e tahsis ettiler. Botanik bahçesinin geniş bir bitki koleksiyonu vardı. Diyanet'e devredildikten sonra bakımsız ve metruk hale geldi. Ağaçlar, bitkiler kurudu” dedi.

Bahçıvan ve güvenlik yok, kapıları çalıyorlar

Türkiye'nin en eski, dünyanın ise en saygın botanik bahçelerinden biri olan Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi'nin Süleymaniye bölgesindeki tek yeşil alan olduğunu da vurgulayan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, “Güvenlik yok, tek bir bahçıvan vardı, o da emekli oluyor ve artık bahçıvan da kalmayacak. Güvenlik olmadığı için bahçe yağmalanıyor. Seraların kapılarını bile çaldılar. Mevcut olanı bu hale getiren anlayıştan ne beklenebilir?” ifadesini kullandı. Şeker, botanik parkının geleceğinden endişe duyduklarını söyledi.