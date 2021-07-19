Aydıncık yangını, 50 saat sonra kontrol altına alındı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında olan Aydıncık İlçesi Pembecik Mahallesi’nde 15 Temmuz günü sabah saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında zarar gören 650 hektarlık ormanlık alanının yeniden ağaçlandırılacağı belirtildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ YÖNETTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bizzat yönettiği yangın, yaklaşık 50 saatlik çalışmaların sonunda kontrol altına alındı. Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, ile birlikte ilgili birimlerin yetkilileri de bölgede bulundu.

Konu ile yapılan açıklamada sıcaklığın yüksek, nemin düşük, rüzgârın da şiddetli olmasının yangının seyrini olumsuz etkilediği, orman yangınlarının söndürülmesinde devletin hiçbir masraftan kaçınmayarak gereğinin yapıldığı ifade edildi. Ayrıca her yangın sonrası olduğu gibi yanan alanların ilk dikim zamanında yeniden ağaçlandırıldığı belirtildi.

CANSİPERANE MÜCADELE EDİLDİ

Yangın süresince bölgeden ayrılmadığı ifade edilen Bakan Pakdemirli, Kızılçam ormanında çıkan yangına 3 uçak, 21 helikopter, 165 arozöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi, 850 personel ve yangın gönüllüleri ile müdahale edildiğini söyledi. Aşırı rüzgâr nedeniyle büyüyerek yayılan yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba harcandığı, ekiplerin cansiperane görevlerini yerine getirdiğinin altı çizilerek soğutma çalışmalarının ise sürdüğü vurgulandı.