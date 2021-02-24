Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AYM: ‘İletişim Başkanlığı AA faaliyetini denetleyemez’

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin iptal istemi üzerine, İletişim Başkanlığının Anadolu Ajansı’nın personel ve faaliyetlerini denetlemesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni, "yayınların tarafsızlığı ve Ajansın özerkliğini ihlal ettiği" gerekçesiyle iptal etti

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:51, 24/02/2021
HaberlerGündem
AYM: ‘İletişim Başkanlığı AA faaliyetini denetleyemez’

Anayasa Mahkemesi, Anadolu Ajansı'yla ilgili önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, CHP’nin Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ve 137 milletvekilinin imzasıyla açtığı iptal davasını karara bağladı.

Kararda şu ifadelere yer verildi: 

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin birinci cümlesinde yer alan “…faaliyet” ve “… örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi …” ibarelerinin içerikleri itibariyle Anayasa'ya aykırı olduklarına ve iptallerine oyçokluğuyla karar verildi.

“ÖZERKLİK VE TARAFSIZLIK ESASTIR”

Hükmün gerekçesinde, “Devletçe kamu tüzel kişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzel kişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır” şeklindeki Anayasa'nın 133. maddesinin üçüncü fıkrası hatırlatıldı.

Ayrıca  şu görüşlere yer verildi: 

“Ajansın örgütlenmesi ve insan kaynakları yönetimi üzerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın denetim yetkisine sahip olması, Ajansın kendi faaliyetlerine ilişkin kararları alma ve uygulama konusundaki serbestisini ortadan kaldırdığından Anayasa'da güvence altına alınan kamu tüzel kişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Kararda CHP'nin iptalini istediği diğer maddeler oy çokluğuyla reddedildi.

İlginizi ÇekebilirAYM'den ters kelepçeye 15 bin lira tazminat kararıAYM'den ters kelepçeye 15 bin lira tazminat kararıİlginizi Çekebilir'Bir yerlerimle gülerim' mahkemeye göre hakaret, AYM'ye göre özgürlük'Bir yerlerimle gülerim' mahkemeye göre hakaret, AYM'ye göre özgürlük
ANAYASA CHP Engin Altay Engin Özkoç Evren Haber mahkeme Özgür Özel uygulama YÖK
Yayınlanma Tarihi:11:49,