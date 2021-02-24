AYM: ‘İletişim Başkanlığı AA faaliyetini denetleyemez’

Anayasa Mahkemesi, Anadolu Ajansı'yla ilgili önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, CHP’nin Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ve 137 milletvekilinin imzasıyla açtığı iptal davasını karara bağladı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin birinci cümlesinde yer alan “…faaliyet” ve “… örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi …” ibarelerinin içerikleri itibariyle Anayasa'ya aykırı olduklarına ve iptallerine oyçokluğuyla karar verildi.

“ÖZERKLİK VE TARAFSIZLIK ESASTIR”

Hükmün gerekçesinde, “Devletçe kamu tüzel kişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzel kişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır” şeklindeki Anayasa'nın 133. maddesinin üçüncü fıkrası hatırlatıldı.

Ayrıca şu görüşlere yer verildi:

“Ajansın örgütlenmesi ve insan kaynakları yönetimi üzerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın denetim yetkisine sahip olması, Ajansın kendi faaliyetlerine ilişkin kararları alma ve uygulama konusundaki serbestisini ortadan kaldırdığından Anayasa'da güvence altına alınan kamu tüzel kişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır.”

Kararda CHP'nin iptalini istediği diğer maddeler oy çokluğuyla reddedildi.

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