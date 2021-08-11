Aytun Çıray, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, "RTÜK Başkanı hakkında yangın haberlerine müdahalesi nedeniyle, 'Haberleşme ve basın hürriyetini engelleme, şantaj, görevi kötüye kullanma' suçlarından Avukatım Murat Ergün'le kamu davası açılması İçin başvurduk" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Çıray, şu ifadeleri kullandı;

*RTÜK Başkanı hakkında yangın haberlerine müdahalesi nedeniyle, ‘Haberleşme ve basın hürriyetini engelleme, şantaj, görevi kötüye kullanma’ suçlarından Avukatım Murat Ergün’le kamu davası açılması İçin başvurduk” dedi.

*RTÜK üyesi İlhan Taşçı’yı toplantıya almayarak beni haklı çıkardı.

TAŞÇI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li üyesi İlhan Taşçı, bugün yapılan toplantıya katılmasının engellendiğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Taşçı, “Bugün Üst Kurulda, beni “ihsası reyde”* bulunmakla suçlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in teklifiyle toplantıya katılmam engellendi ve salondan ayrılmak zorunda bırakıldım. Gerekçe yangın haberlerine sansürü kamuoyuna duyurmak! Konuya ilişkin birazdan ayrıntılı açıklama yapacağım” ifadelerini kullanmıştı.