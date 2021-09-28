Bahçeli’den sert tepki: Türkiye, ABD’nin 51’inci eyaleti değildir

MHP lideri Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi’nin ülkü ocakları kararına "Türkiye, ABD’nin 51’inci eyaleti değildir, sömürgesi değildir" sözleriyle tepki gösterdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi'nin ‘Ülkü Ocaklarının terörist bir organizasyon olup olmadığının’ araştırılmasıyla ilişkili tasarının kabulüyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli’ni açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

* Türkiye, ABD'nin 51'inci eyaleti değildir, sömürgesi değildir, uydulaşmış ve iradesi çalınmış bir ülke olarak da görülmesi söz konusu bile olamayacaktır.

DÜŞMANCA POLİTİKALARIN BİR PARÇASI

* Yunan kökenli bir Demokrat Parti milletvekili tarafından 24 Eylül 2021 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi'ne verilen ‘Ülkü Ocaklarının terörist bir organizasyon olup olmadığının’ araştırılmasıyla ilişkili tasarının kabulü yalnızca skandal, yalnızca skolastik bir karar değil, aynı şekilde Türkiye'ye karşı takip edilen düşmanca politikaların da bir parçasıdır.

* PKK/YPG/PYD'nin görüş ve kavrayış açısıyla Ülkü Ocaklarına yaklaşanlar, terörist organizasyonun bizatihi failleri, fanatik mensuplarıdır. Çünkü terörizme destek verenler, en az teröristler kadar mesul, melun ve mendeburdur.

“BİDEN’İN ALERJİSİ TEDAVİ EDİLEMEZ BOYUTTADIR”

* Türkiye-ABD ilişkileri çetin bir yol ayrımındadır. Aynı şeyi NATO ittifakı için de ileri sürmek doğru bir tespittir.

* Biden yönetimi terör örgütlerini Türkiye'nin önüne geçirmiş, kanlı ve kahredici bir ittifak çemberi oluşturmuştur. Biden yönetiminin Türkiye ve Cumhur İttifakı alerjisi tedavi edilemez boyutlardadır.