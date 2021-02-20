Bahçeli’den CHP ve İYİ Parti’ye Gara tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımla, Gara operasyonu ve 13 vatandaşımızın şehit edilmesi ile ilgili hükümete yönelik yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Oldukça sert bir dil kullanan Cumhur İttifakı’nın ortağı Bahçeli’nin hedefinde “Gara’nın sorumlusu Erdoğan’dır” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve “Bu işten elini yıkayıp kurtulamazsın” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener vardı.

Bahçeli’nin paylaştığı o mesajlar:

* Geçmişin fezlekesini hazırlayıp geleceğin ihtiyaç, irade ve isteklerine hizmet; sorumluluk duygusu kökleşmiş, zaman/mekan ilişkisini kavramış, bunu da bir karar haline dönüştürmeyi başarmış ehil insanların muvaffakiyetidir. Nadide ve nafiz bir duruş böyle tecelli edecektir.

* Yatağına kırgın akan ırmaklar gibi; dününe, diyanetine ve milli dileklerine kapalı duranların özü yalan, sözü yavan, tözü talandır. Bunların hizmetkarlığı fikre değil fitneyedir. Vücuda giren virüs nasıl damarda geziyorsa fitnenin de yayılması bu sayede mümkün olmaktadır.

“BOĞAZİÇİ’NDE FİTNE SAHNE ALDI”

* Cenab-ı Allah buyuruyor ki: “Fitne çıkartmak, adam öldürmekten daha kötüdür.” Nitekim dinimize göre fitne haramdır. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed inananlara şöyle seslenmektedir: “Fitne uykudadır. Uyandırana Allah lanet etsin.” Hüküm açıktır, fitne ayak altındadır.

* Boğaziçi Üniversitesi'nde fitne sahne aldı. Zillet partileriyle terör elebaşları bu fitneyi körükledi. Türkiye'nin önü kesilmek istendi. Gençlerimiz öğrenci görünümlü teröristlerce istismar edildi. Huzurumuz kaçsın, birliğimiz kırılsın diye beklediler. Ve boşa beklediler!

Ayrıca terör örgütleri fitnenin çıbanbaşıdır. Hain ve hunhar eylemler fitnenin ana yakıtıdır. PKK'yı telaffuzdan imtina edenler, ortaya karışık açıklamalarla günü kurtarmanın telaşında olanlar fitnenin reklam yüzleri, ihanetin vitrin süsleridir. Acıklı gerçek maalesef budur.

“ANLAŞILAN HDP CHP’DE YUVA YAPMIŞ”

Gara katliamında sorumlu arıyorlar. Ya devleti ya da Cumhurbaşkanımızı suçluyorlar. Terörist Demirtaş'ın şifreli mesajlarla ve dolaylı anlatımlarla devleti suçlamasına çıt çıkarmıyorlar. Bilakis “Bak gördünüz mü, PKK'yı kınadı” diyebilecek kadar fitneye fişeklik yapıyorlar.

CHP Genel Başkanı, PKK'nın reklamını yapmamak için adını anmamış! Bu garip ve garabet beyana kanacak çocuk, gülecek karga bile bulunamaz. Kılıçdaroğlu, PKK'nın yayın organları tarafından hazırlanmış sözde haber jeneriklerinde bırakanız reklamı, yıldız gibi parlıyor.

CHP Gara'da yakalandı! HDP zaten oradaydı. İP ise çevresinde gıyaben keşif yapıyordu. PKK'yı lanetlemek yerine Türkiye'yi isnat eden, hükümete fatura çıkaran menhus siyasi partilerin fitnenin beşinci kolu oldukları abartı veya afaki bir tespit değil, isabetli bir teşhistir.

Anlaşılan HDP, CHP'ye yuva yapmış, PKK'nın kanlı demirbaş listesine kaydetmiştir. İP de uydulaşmış, HDP-PKK yörüngesinde dönüp durmaya başlamıştır. Kaldı ki ülkesine ve milletine bu kadar yabancılaşan partilerin durumu başkaca izah ve ifade edilemez.

Türkiye'de bunlar oluyorken, PKK'yı sözde kara gücü gibi kullanan, himayesinde tutan ABD'nin “eğer”li açıklamaları, teröristlere silah ve eğitim desteği vermesi iki ülke arasındaki nazik ilişkilere saplanmış zehirli bir mızrak gibidir. Sorun yalnızca bu kadar da değildir…