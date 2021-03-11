Bahçeli’den gençlere ‘iletişim fakültesi’ çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye'yi arındırmak amacıyla, milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum” ifadesini kullandı.

Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye'yi arındırmak amacıyla, milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) March 11, 2021