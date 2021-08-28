Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Tahliye TSK’nın gücünü göstermiştir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik Afganistan'da görevini başarıyla yerine getirdi" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Mehmetçik, görev aldığı tüm coğrafyalar gibi Afganistan'da da milli, manevi ve mesleki değerlerimize yaraşır şekilde görevlerini başarıyla icra etti. Kabil Havaalanı’ndaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin kısa sürede sorunsuz şekilde gerçekleşmesi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücünü bir kez daha dünyaya gösterdi” diye konuştu.

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