Bakan Çavuşoğlu’nun aşı açıklamasına siyasetçilerden peş peşe tepki

Alman mevkidaşı Heiko Maas ile yaptığı ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi, tüm turizm çalışanları, otel ve restoran çalışanları, havaalanı çalışanları, tur rehberleri, şoförler dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız” açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu’nun açıklamalarına siyasetçiler tepki gösterdi.

O açıklamalardan bazıları şu şekilde:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Dışişleri bakanı açıklama yapıyor: “Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.” Ülkemizi düşürdükleri duruma bakın! Biz sömürge ülkesi değiliz! Keşke para hırsı gözünüzü bürümeseydi de, önce öğrencinin göreceği her öğretmenimizi aşılayabilseydiniz!

Muharrem İnce: Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya! Turistler denize girsin diye bizi eve tıktınız. Turistler gibi denize giren vatandaşa ceza kestiniz. Yetmedi turistin görebileceği herkes aşılanacakmış. Aşı olmak tüm insanlarımızın hakkıdır! Turist kadar değeri yok mu bu milletin?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Hay Allahım! Turiste hizmet ederken turiste görünürsen; ceza yok, aşı var. Turistle aynı denizde yüzerken turiste görünürsen; aşı yok, ceza var. Tam bir AK Parti prodüksiyonu…

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: Tek derdinizin turizm olduğunu bu kadar belli etmeseniz…

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız demek nasıl bir akıl tutulmasıdır Sn. Mevlüt Çavuşoğlu? Siz bu milleti elaleme teba edemezsiniz!

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: Turistin görebileceği herkes aşılanacakmış…Bu nasıl bir dil? Bir bakan kendi milletini nasıl böyle aşağılayabilir?

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel: Vatandaşımızın, turist kadar değeri yok. Şimdi de, turistler sayesinde vatandaşa aşı vurulacağını müjdeliyorlar. Ama durum şu: Ortada aşı yok; iş yok; aş yok. Bir de aşı önceliğine dışişleri bakanı yerine; Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu karar verseydi daha iyi olmaz mıydı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Anlaşılan o ki Sayın Bakan için varsa yoksa turist, vatandaş çok umurlarında değil…Biz soruyoruz yanıt ver(e)miyorlar. E o zaman bir turist şunu soruyormuş: 128 milyar dolar nerede?