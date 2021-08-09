Bakan eşinin arkadaşı 42’lik basketbolcu!

CHP’li Murat Emir, OGM’nin Ormanspor’u için sordu: “Kadın ve erkek basketbol takımına 40 milyon harcadılar. Kadın takımındaki 42 yaşındaki Nilay Kartaltepe, bakan eşine yakınlığından mı tutuluyor?” dedi.

BAŞAK KAYA

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Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınlara karşı ayırdığı bütçe 190 milyon TL. Başkanlığını Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal'ın yaptığı Ormanspor'un bütçesi ise 40 milyon TL. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kadın ve erkek basketbol takımlarına 40 milyon TL bütçe ayıran Ormanspor'un durumunu Meclis gündemine taşıdı. 10 yıldır takımda oynayan ve bir yöneticinin oğlu olan basketbolcunun ücretini soran Emir, yaş ortalaması 26.5 olan kadın basketbol takımının üç yıldır sözleşme imzaladığı 42 yaşındaki basketbolcu için de “Bu sporcu bakan eşine olan yakınlığından dolayı mı takımda tutuluyor” dedi.

Emir şunları söyledi: “Kulüp yöneticisi Akın Alemdar'ın oğlu Mert Alemdar, lisansını 2011'de Ormanspor'dan almış ve 10 yıldır burada. Kulüp ücretleri açıklamıyor. Alemdar'ın kızı Ilgın Alemdar da kadın basketbol takımında. 42 yaşındaki Nilay Kartaltepe halen takımda. 42 yaşına gelip de takımda olması garip karşılanıyor. Kartaltepe'nin, Bakan Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli ile arkadaş olduğunu görüyoruz. Bu oyuncu bakanın eşi ile olan yakınlığını mı kullanarak takımda kalıyor? Ne kadar ücret alıyor?