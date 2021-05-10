Bakan Karaismailoğlu’ndan İkizdere açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize’de, Lojistik Liman Projesi deniz dolgusu için taş ocağı açılması planlanan İkizdere ilçesinde taş alımına karşı çıkan vatandaşlarla görüşmek için kente geldi.

İlçede taş ocağı karşıtı 7 kişilik grupla görüşen Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

* Özellikle Türkiye’nin en büyük tüneli olan Ovit Tüneli ile başlamıştık. Devamında Kırık Tüneli, Dallıkavak tünelleri, İkizdere tünelleri Karadeniz’i, Anadolu’ya bağlıyoruz. Rize’nin genelinde büyük yatırımlarımız var.

* Dünyanın denize dolgu en büyük havalimanını yapıyoruz. 3 milyon metrekarelik bir havalimanını Rize’ye kazandırıyoruz. Rize’de devam eden projelerimiz arasında yer alan İkizdere Lojistik Limanıyla ilgili çok önemli çalışmalarımız var.

* Geçen yıl ağustos ayında ihalesini yapmıştık, inşallah burası bittiğinde 13 buçuk milyon ton kapasiteli, 34 farklı sektörde 8 bin kişiye iş istihdamı sağlayacak. Projeye başladık, yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. İkizdere’de çok önemli kara yolu projelerimiz de devam ediyor.

“VATANDAŞLARIMIZIN ŞİKAYETLERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Vatandaşların görüş ve şikayetlerinin önemli olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* İkizdere Lojistik Limanı için almamız gereken en uygun taşın olduğu bölgede yaşayan bazı vatandaşlarımızın rahatsızlığı oldu. Onlarla istişarelerimiz devam ediyor. Liman için deniz altında kalacak taş dolgusu için 10 farklı bölgede araştırma yapıldı. Bu araştırmalar sonucunda en uygun taşın bu bölgede olduğu belirlendi.

* Bunun akabinde çalışmalara başladık. Buradaki vatandaşlarımızın görüş ve şikayetleri bizim için çok önemlidir, vatandaşlarımızın başımızın üstünde yeri var. Onlarla istişare için buraya geldik ve istişarelerimiz devam ediyor. Eğer 10 tane ağaç etkilenecekse yerine 100 tane ağaç ekeceğiz.

* 13,5 hektarlık bir alanda liman için olmazsa olmaz olan taşın dolgusu için burası kullanılıp, 2 yılı doldurmadan buradan çıkmayı taahhüt ediyoruz. İnşallah bölgeye çok ciddi katkılar sağlayacak bir proje olacak.

“İNŞALLAH BU İŞİ BİRLİKTE HALLEDECEĞİZ”

Vatandaşların herhangi bir mağduriyetinin olmaması için uğraştıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

* Rizelilerin başımızın üzerinde yeri var ama buraya gelip, burayı kaşımaya çalışan kişilere karşı tavrımız böyle olmayacaktır. İnşallah bu işi hep birlikte çözeceğiz ve bu kıymetli yatırımı birlikte yapacağız.

* Amacımız, istihdam sağlansın, bizler gibi İstanbul’a gidip iş aramak zorunda kalmayın, ailenizin yanında olun. O nedenle bölgesel kalkınmaya çok önem veriyoruz.

* Lojistik bir üs olması için Rize’yi ayağa kaldırıyoruz. Biz her zaman bölgedeyiz, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için vatandaşlarımızla istişare ediyoruz.

* Vatandaşlarımızın için herhangi bir mağduriyeti olmaması için uğraşıyoruz. İnşallah bu işi birlikte halledeceğiz.

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, taş ocağı açılması planlanan İkizdere ilçesinde taş alımına karşı çıkan vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

* Devletimiz bütçesinden bir kaynak ayırdı. Büyük bir yatırımı buraya kazandıracak. Bunun için de gerekli taşın alınması lazım. Diyeceksiniz ki ‘buradan değil başka yerden alın; ama araştırdık, başka bir yerde böyle bir taş yok.

* Benim evim de bu dağın arkasında, biz de buralıyız. Hassasiyetinizi anlıyorum. Bu yatırımı yapmamız lazım. Bizim çocuklarımız burada çalışacak, lütfen o gözle bakın. Ne kadar az zarar vereceksek, sizi rahatsız etmeden bunu hep birlikte yapalım.

Vatandaşlar da bölgede taş ocağı istemediklerini belirterek, Bakan Karaismailoğlu’na endişelerini dile getirdi. Gruptan ‘taş ocağına hayır’ sloganının atılması üzerine görüşmeyi sonlandıran Bakan Karaismailoğlu bölgeden ayrıldı. DHA

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