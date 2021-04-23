Bakanlık ikiye bölününce önergeler ortada kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gece yarısı yayınlanan kararıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölünmesi TBMM'de kriz yarattı. Hafta başında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye bölünmeden önce TBMM Başkanlığı'na sunulan önergeler ortada kaldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; hafta başında henüz bakanlık bölünmeden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a İzmir'deki Aliağa rafinerisindeki işçi güvenliğiyle ilgili sorular yöneltti. Söz konusu önerge bakanlık bölünmeden önce TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere işleme alındı.

ÖNERGELERİN DÜZELTİLMESİ İSTENDİ

Gece yarısı kararıyla bakanlığın ikiye bölünmesi üzerine TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı; daha önce verilen ve henüz işleme alınmadan önerge sahibi milletvekillerinden sorularını yeni kurulan iki bakanlığa yönelttiğini bilemedi. TBMM görevlileri; milletvekillerinden önergelerini yeni kurulan iki bakanlıktan hangisine ilettiğini belirterek düzeltme yapmalarını talep etti.

KURUMLAR YAPBOZ TAHTASINA DÖNDÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; yeni sistemde devlet kurumlarının yapboz tahtasına çevrildiğini belirtti. CHP'li Akın “2018 yılında hayata geçen sistemle birlikte birleştirilen bakanlıklar 3 yıl olmadan tekrar değiştirildi. Aile ve Çalışma Bakanlığı 33 ay sonra parlamenter sistemde olduğu gibi tekrar iki bakanlığa ayrıldı. Bu durum; ülkenin adeta bir deneme tahtasına dönüştürüldüğünü gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.