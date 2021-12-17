Balıkesir Üniversitesi 15 akademik personel alacak

Balıkesir Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 15 akademik personel alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyesi ve öğretim elemanları alacak.

12 Öğretim Üyesi ve 3 Öğretim Elemanı kadrosu için başvurular 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

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