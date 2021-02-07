‘Ben hastayken koltuk sevdasına düşenler oldu’

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, geçtiğimiz eylül ayında coronavirüse yakalandı. Tam 108 gün hastanede yaşam mücadelesi verdi. Bunun 64 günü de yoğun bakımda geçti. CHP'li Böcek, zorlu tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz aralık ayında görevinin başına döndü. Başkan Böcek, bu dönemi ve hastalıkla mücadelesini SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı. “Neler çektiğimi bir ben bir de Allah bilir, şimdi eskisinden de daha güçlüyüm, sağlıklıyım ve görevimin başındayım” diyen Böcek, yaşadığı zor günlerde ‘koltuk sevdasına' düştüğünü söylediklerine ise Mevlana'nın sözüyle seslendi. CHP'li Muhitten Böcek, pandemi nedeniyle zor durumda olan Antalyalı turizmciler ve esnaf için yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

SEMBOL İSİM BEN OLDUM

Başkan Böcek, hastalık süreciyle ilgili şöyle dedi: “Coronavirüsün en çok etkilediği kişilerden biri ben oldum. Mücadelenin de sembol ismi haline geldim. Virüsü ilçelere yaptığım çalışma ziyaretinden birinde kaptım. Zor bir dönem geçirdim. Allah'a şükürler olsun artık çok iyiyim. Hastanede 108 gün kaldım ve bunun 64 günü yoğun bakımda geçti. Bu sürede 18 kilo verdim. 78'den 60 kiloya düştüm. Aslında daha virüs vücuduma girdiğinde, bünyem antikor üretmiş ve virüsü yok etmiş. Ama bunun yarattığı etki nedeniyle ciğerlerimde sorun oluşunca yoğun bakım dahil, o uzun hastane sürecini yaşadım.”

‘ASIL KAHRAMAN SAĞLIKÇILAR'

Pandemi nedeniyle hayatının tamamen değiştiğini belirten CHP'li Böcek, “O dönemde önce koku ve tat alamama duygusu yaşadım. Sonra halsizlik, bitkinlik başladı ve bunun etkileri oldu. Ama şimdi gayet iyiyim ve eskisinden daha güçlü olarak görevimin başındayım. Herhangi bir sıkıntım yok. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 önümüze, belirsizlik, bilinmezlik ve çaresizliği de serdi. Hayatımız tamamen değişti” dedi. Böcek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hastanede ziyaretime gelip beni yalnız bırakmayan Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na, bu zorlu süreci atlatmamda destekleriyle katkı koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, ata dostumuz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Türkiye'nin dört bir yanından arayıp soran, moral veren tüm milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, dostlarımız, ailem ve çalışma arkadaşlarıma ve beni sağlığıma kavuşturan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin kahraman, fedakar ve cefakar doktorlarına, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

‘BEN HİÇ İHANET ETMEDİM'

Muhittin Böcek, “Bu zorlu hastalık sürecimde 18 yıl çatısı altında mücadele ettiğim, ilkelerine ve ideallerine hiç ihanet etmediğim partimizdeki, bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını da gördüm. Ahlaki ve etik olmayan bir şekilde, gelecek hesapları yaptıklarına şahit oldum. Ölüm haberleri yazanlar, koltuk sevdasına düşenler oldu. Ancak onların sayıları çok azdır. Mevlana'nın dediği gibi ‘Dün dünde kaldı cancağazım, bugün yeni şeyler söylemek lazım.' Ben aynı azim ve kararlılıkla işime devam ediyorum, kimseye kırgın değilim. Ama yapılanlar ahlaki yönden yanlış, nezaket kurallarına aykırıydı. Partim ile bir sıkıntım yok. Kimseyi ötekileştirmeden, siyaset üstü bir anlayışla, herkesi kucaklayarak işime devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde 10 dakika sınırı ve 5 metre kuralı

Coronayı atlatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çalışmalarına makam odasında devam ediyor. Böcek, “Makam odamdaki görüşmelerde 5 metre kuralı uyguluyorum” dedi ve şunları söyledi: “Hastalığı ağır olarak geçirdiğim için artık daha titiz davranıyorum. Ekstra önlemler almam gerekiyor. Makam odamda yapılan görüşmelerde maske ve sosyal mesafe kuralları harfiyen uygulanıyor. Bu süreçte ziyaretler için 10 dakika sınırlaması getirdik. Ziyaretçilerle aramda da 5 metre mesafe bırakıyorum. Mesafe konusu önemli ve bunu arttırdım. Hijyene çok önem veriyorum. Evde de aynı kurallara dikkat ederek, ziyaretçi kabul etmemeye özen gösteriyorum.”

Vatandaşımızın aşını da işini de düşünüyoruz

Böcek, Antalya'da yürüttükleri çalışmaları şu sözlerle anlattı:

■ Şimdi tek amacımız Covid-19'un şehrimizde yarattığı olumsuzlukları gidermek ve yaraları sarmak. Turizm en çok etkilenen sektör oldu. Antalya turizmin başkenti. Yüzde 70-85 oranında iş kaybı yaşandı.

■ Antalya ekonomisi ağırlıklı olarak turizm ve tarıma dayanıyor. Bu daralma şehrimizdeki ekonomik hayatı ve de şehir sakinlerinin hayatını olumsuz olarak etkiledi. Tüm dünya, seyahat endüstrisinin sektörlere olan etkisini salgın döneminde daha net olarak anladı.

■ Devreye soktuğumuz güvenli turizm sertifikası ise çok başarılı oldu. Bunun olumlu geri dönüşlerini 2021'de göreceğiz. Antalya için 6-10 milyon arasında misafir sayılarına ulaşılacak bir yıl olabilir. Tesislerin ve uyguladıkları hizmetin kalitesi Antalya'yı rakipsiz kılıyor.

■ Siyasi hayatımda hep mütevazı ve samimi oldum. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korudum. İnsanları ne kadar mutlu ederseniz, kendi mutluluğunuz da o kadar artar. Bu anlayışı çeyrek asrı geçen belediyecilik hayatımda aklımdan çıkarmadım.

■ Bu yola çıkarken Antalyalılara ‘Kentin sakini değil, sahibi olacağız' demiştim. Sorunları birlikte çözme, ortak hareket etme sözü vermiştim. İnsana dokunan, halka dönük projeler üretiyoruz. Antalya'da yaşayan 7'den 77'ye herkese hizmet ediyoruz. Halkımızın aşını da işini de düşünüyoruz. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli herkesi kucaklıyoruz.