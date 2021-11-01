Biden, Erdoğan’a “Durum 50-50 ama elimden geleni yapacağım” demiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 dönüşü uçakta konuştu. Erdoğan, parasını verip teslim alamadığımız F-35 uçaklarıyla ilgili olarak ABD Başkanı Biden'ın "Çok kısa zamanda netice alamayabiliriz. Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geçiyor. Durum 50-50 ama ben elimden geleni yapacağım" dediğini söyledi.

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İtalya’daki G-20 Zirvesi’nden ABD Başkanı Joe Biden’ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan diplomasi trafiğinin detaylarını anlattı.

(ABD Başkanı Biden’la görüşmesi) F-35 konumuz var. Malum bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yaptığımız bir ödeme var. Bununla ilgili olarak da F-16 tedarikini müzakere ettik. Bu konuda da kendilerinden olumsuz bir yaklaşım görmedim. “Çok kısa zamanda netice alamayabiliriz. Biliyorsunuz iki farklı bölümden, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçiyor. Malum, durum 50-50 ama ben elimden geleni yapacağım” dedi. Ben de kendisine “Bunu başarabileceğinize inanıyorum ve bu konuda şu anda ağırlığın sizde olduğunu görüyorum” dedim.

MACRON’A DEDİM Kİ BAK SENİ ALDATIYORLAR

(Yunanistan’ın üs kurması ve Fransa’dan silah alması) Sayın Biden'a da Macron'a da bu konuyu söyledik. Dedik ki bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor. Bununla ilgili olarak da Macron sahiplenemedi ve Rafale uçaklarıyla ilgili de “Onların parası var” dedi. Dedim ki “Bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok. Sadece Batı'ya 400 milyar Euro borcu olduğunu biliyorum”… “Paraları var” dedi. Her şey para! Tabii bir de üs meselesi var. Ama bu gelişmelerle ilgili bizim bütün derdimiz Türkiye olarak biz güçlü olacağız.

(ABD’nin S-400 alan Hindistan’a yaptırım uygulamaması) Hindistan NATO'da değil ama Türkiye NATO'da, senin ortağın. Dolayısıyla NATO'daki ortağınla böyle bir şeye girmiyorsun, NATO'da olmayan Hindistan'la böyle bir adım atmaya kalkıyorsun. Bu tabi bizi üzer.

SCHOLZ BİZE YABANCI DEĞİL, GÜVENİYORUM

(Merkel’in yerine Olaf Scholz’un Almanya Başbakanı olması) Scholz bana göre sempatik biri. Şunu da unutmayalım ki Alman yönetiminde bakanlık yaptı. Yani dışarıdan gelen birisi değil. Aslında bize de yabancı değil. Yani SPD'nin içinde olan birisi ve ortak dostlarımız var. Zannediyorum biz çok fazla yabancılık çekmeyeceğiz. O da yabancılık çekmeyecek. İnşallah Kasım-Aralık gibi de hükümeti kuracaklarını söylüyor. Ben güveniyorum.

MİLLETİMİZİN İTİBARINI KORUMAKLA MÜKELLEFİZ

(İskoçya programının iptali) Talep ettiğimiz güvenlik protokolü standartları vardı. Bunlar uluslararası ziyaretlerimizde bize ve diğer liderlere her zaman uygulanan protokoldeki standartlardı. Ancak bize bunların son anda karşılanamayacağı söylendi. Daha sonra bizim geri çevrilen talebimizdeki standartların başka bir ülke için istisnai olarak sağlanabildiğini öğrendik. Bu diplomatik teamüllere de uymuyordu. Bunu kabul edemezdik. Bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi. Biz milletimizin itibarını korumakla mükellefiz.

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