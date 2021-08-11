Bilim Kurulu ne zaman, saat kaçta? Gözler Bilim Kurulu toplantısında…

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de canlı açıklama yapacak.

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Önemli tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu Toplantısı tarih duyuruldu. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda 1 Temmuz'dan bu yana artan günlük vaka sayıları değerlendirilecek.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’da YouTube üzerinden canlı yayınla açıklama yapacak.

CORONA VİRÜS VAKALARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 10 Ağustos verilerine göre, 264 bin 647 test yapıldı.

Son 24 saatte, 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 124 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 14 bin 954 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun” dedi.

İKİ İL DAHA MAVİ OLDU

Öte yandan aşı haritasında iki il daha mavi oldu. Bakan Koca, “Bartın ve Burdur da mavi. 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olma oranı bu iki ilde de %75’in üstüne çıktı. Sakinlerini kutluyoruz. İkinci doz aşıları da artırarak masmavi olalım” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 68.56, ikinci doz ortalaması yüzde 49.09, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 79 milyon 14 bin 674 oldu.