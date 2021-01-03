Bir günde 5 sağlık çalışanı daha coronadan yaşamını yitirdi

Corona virüsü salgınında en önde görev alan sağlık çalışanları günbegün ölüyor. Bugün virüs nedeniyle 5 sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti.

TTB, ‘Öfkeliyiz, çünkü ölüyoruz’ diyerek bugün yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını şöyle açıkladı:

Mersin’de işyeri hekimliği yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Doğan Yıldırım

İzmir’de özel bir hastanede görev yapan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. A. Uğur Yılmaz

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Sağlık Memuru Oğuzhan Özkan

Tekirdağ Çorlu’da çalışan Eczacı Halit Usluel

Gaziantep’te çalışan Eczacı Mehmet Çinpolat

Sayıları artan sağlık çalışanı ölümleri üzerine geçtiğimiz günlerde ülke çapında eylemler düzenleyen sağlık çalışanları, “Öfkeliyiz, çünkü tükendik, ölüyoruz. Artık daha fazla eskilmek istemiyoruz” sloganlarında bulunmuştu.

TOPLAMDA 326 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salgın sürecinde corona virüsü nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı bugünkü ölümlerle 326’ya çıktı.

Covid-19 kaynaklı sağlık çalışanı ölümü en fazla İstanbul’da yaşanırken, bunu Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Konya izliyor.

En çok ölümler tıp doktoru meslek grubunda yaşanırken, bu grubu sağlık sektöründe idari personel, güvenlik görevlisi, şoför, aşçı gibi diğer görevlerde yer alan sağlık çalışanları ve eczacılar izliyor.

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