Bitmemiş evin kurasını çekip depremzedeye verdiler

Elazığ’da 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Erdal Çetinkaya isimli depremzedenin evi ağır hasar aldığı gerekçesiyle yıkıldı. Yolüstü köyünde yapılan deprem konutları için çekilen kurada 82 nolu konutun kendisine çıktığını öğrenen Çetinkaya, evine bakmaya gidince evinin sadece çelik konstrüksiyon kısmının yapıldığını görünce şoke oldu.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sivrice merkezli Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 6.8'lik depremde Erdal Çetinkaya isimli depremzedenin merkeze bağlı Yolüstü köyünde bulunan evi ağır hasar aldığı gerekçesiyle yıkıldı. Ardından TOKİ tarafından Yolüstü köyünde tek katlı 12 tane deprem konutunun yapılacağı açıklandı. 12 evin yapılmasının ardından kura çekimine katılan depremzede Erdal Çetinkaya'ya 82 nolu konut çıktı. Kuranın ardından evine bakmaya giden Çetinkaya, evinin tamamlanmadığını görünce adeta şok yaşadı. Evinin maliyetinin yaklaşık 180 bin TL olduğunu belirten Çetinkaya, ”Bitmemiş konutun kurasını çekip bana verdiler. Konutu görünce AFAD il müdürlüğüne gittim. Oradaki yetkililere konutumun bitmeden verildiğini söyleyince ‘kısa sürede biter, senin şansına bu ev çıkmış kaderine razı olacaksın' dediler” diye kaydetti.

BİTMEYEN KONUTUN KURASINI ÇEKMİŞLER

2 çocuk babası olan depremzede Erdal Çetinkaya yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı;

“24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden evim ağır hasar aldı. Ağır hasarlı olduğu için yıktılar. Mayıs ayında TOKİ tarafından merkeze bağlı Yolüstü köyünde 13 tane ev yapacaklarını söylediler ve haziran ayında üç tane ev yapıldı. Hak sahipliğinden sonra evin metrekaresini ve şartlarını köydeki hak sahipleri arasında ilk ben kabul ettim. Sonrasında iki kişi daha kabul etti. Normalde benim biten eve taşınmam lazım. Ancak TOKİ yetkilileri süreyi uzun tuttuğu için diğer hak sahipleri de başvuruda bulunduğu için kalan evlerin de tamamlanmasını bekledik. Toplamda 13 konutun 3'ü bitmiş ve 10 tane daha evin bitmesini bekledik. Ve ileriki zamanlarda 13 evin 12'si bitti ve 10 Eylül'de kuralar çekildi ve 82 nolu konutta bana çıktı. Bana çıkan konutuma bakmaya gittiğimde kurasını çektiğim konutun sadece çelik konstrüksiyonu kurulmuş. Bitmemiş konutun kurasını çekip bana verdiler. Konutu görünce AFAD İl Müdürlüğü’ne gittim. Oradaki yetkililere konutumun bitmeden verildiğini söyleyince ‘kısa sürede biter, senin şansına bu ev çıkmış kaderine razı olacaksın' dediler. Hatta bir tanesi de ‘100 lira kepçeye ver çevresini toprak doldursun düzeltsin etrafını' dedi”

“EVİMİN MALİYET YAKLAŞIK 180 BİN TL”

Evlerini yapan müteahhitle görüştüğünü ve evinin ne zaman tamamlanacağına dair bir cevap alamadığını belirten Çetinkaya, “1,5 senedir evler yapılmış ancak sadece benim evim yapılmadı. Benim evimin maliyeti yaklaşık 180 bin TL ayda 780 TL civarında da bir ödeme yapacağım ancak, anahtar tesliminde nasıl bir iş yaparlar bilmiyorum bunların her şeyi karanlık. Benim evimi bir an önce teslim etmeleri lazım çünkü çok ciddi şekilde mağdurum. Evimin bitirilmemesinden dolayı Elazığ Valiliği’ne, AFAD İl Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi verdim” diye konuştu.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM”

Yaşadığı bu olayın devlet yöneticilerinin ciddiyetsizliği olarak değerlendiren Çetinkaya, “Bunlar bizimle dalga geçiyorlar. Bu tamamen kurumların ciddiyetsizliği, devlet bitmiş, yöneticileri bitmiş. Elazığ'ı yönetemiyorlar, böyle bir sahipsizlik olamaz. Böyle bir şey olabilir ya… Sen konutu biteni teslim et. Deprem olmuş, evimi de yıkmışsın, mağdur olmuşum bana bitmeyen evin teslimini yapıyorsun. Bu ili yönetenler ve bu işlerden kim sorumluysa bunların beceriksizliği. Bu işin içerisinde rant olduğunu düşünüyorum. Bunlar beni mağdur ettiler şuanda ailemle birlikte çok zor durumda kaldım. Halen anlayamıyorum bitmemiş evin nasıl kurasını çekip ‘burası senin' dersin? Bitmemiş evin kurası çekilmez ki. Ben gerçekten bunların yaptığı işi anlamıyorum. Eğer evim bitirilmezse savcılığa suç duyurusunda da bulunacağım. Sonuna kadar hakkımı arayacağım kurtuluşu yok bunların” ifadelerini kullandı.