Bu kez de Vali, AKP’li Kurtulmuş’u kapıda çiçekle karşıladı

AKP Ordu 7.Olağan Kongresine katılmak için kente gelen AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, kongre öncesinde Ordu Valisi Tuncay Sonel’i makamında ziyaret etti.

AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve Belediye Başkanı Hilmi Güler ile birlikte valiliğe giden Kurtulmuş’u Vali Sonel, kapıda çiçeklerle karşıladı.

HANGİ BÜROKRATİK KİMLİĞİYLE KARŞILADI

Devletin valisinin AKP Genel Başkanvekili olan Kurtulmuş’u çiçeklerle karşılanmasına CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel tepki göstererek, “Vali bey, geçtiğimiz günlerde de sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üstüne çekmişti. Göreve başladığından beri sürekli destek olmaya, bir kamu görevlisi olarak ayrı tutmaya çalıştığımız sayın vali, Numan Kurtulmuş'u hangi bürokratik kimliği ile karşılamaktadır? Şu an sadece milletvekili kimliği vardır. Eğer parti üst yöneticisi sıfatıyla karşılanıyorsa aynı muameleyi diğer tüm partilerin yetkililerine de yapmalıdır. Biz sayın valimize milletvekilleri ve siz biraya gelelim ilimizi konuşalım diye çağrı yapmıştık. O AKP'yi bir araya getirmeye çalışıyor sanırım” ifadelerini kullandı.

Adıgüzel sosyal medya hesabından yaptığı başka bir açıklamada ise AKP Kongrelerinin corona virüsü vakalarının en çok görüldüğü Trabzon, Rize ve Ordu’da yapılmasını da eleştirerek, savcıları göreve çağırdığını dile getirdi.

REKTÖRÜN KOLTUĞUNA OTURMUŞTU

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde Gaziantep Üniversitesi ziyaret etmiş ve Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın’ın makam koltuğuna oturmuştu.

Tepkiler üzerine de Kurtulmuş, Rektör Özaydın’ın doktora öğrencilerinden biri olduğunu ve saygıdan yerini kendisine verdiğini söylemişti.

Vali Tuncay Sonel ise, AKP’liler tarafından sosyal medyada başlatılan “#Erdoğanınyanındayız” etiketiyle başlatılan kampanyaya katılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğrafını “Reis” diye yazarak paylaştığı için tepki çekmişti