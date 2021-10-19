‘Erdoğan ile çalışmalarınızı konuşacağız’ sözlerine Arınç’tan fıkralı yanıt: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulunan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, sunucunun "Sizin Tayyip Bey ile olan çalışmalarınızı, diyaloglarınızı konuşacağız ve şimdiki Türkiye'yi de konuşacağız" sözlerine fıkra anlatarak yanıt verdi.

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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Konya'nın yerel bir televizyon kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“BENİ KODESE Mİ TIKACAKSINIZ?”

Program sunucusunun “Sizin Tayyip Bey ile olan çalışmalarınızı, diyaloglarınızı konuşacağız ve şimdiki Türkiye’yi de konuşacağız” sözleri üzerine Bülent Arınç araya girdi. Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan çalışmalarını konuşmak istemediğini bir fıkrayla şöyle anlattı:

* Bence bu büyüklerimizi konuşalım, bu program böyle gitsin, günümüze gelme.

* Adam Rize’de bir suç işlemiş de İstanbul’a getiriyorlar. Rize misalini vermeyeyim de yanlış anlayanlar çıkabilir. Samsun diyelim isterseniz buna. Rize ve Trabzon’un dışında bir il olsun ki birileri huylanmasın.

* Anlat bakalım şu olayı diyor, karşısındaki adam. Çıktık diyor, ‘bir fırtına, bir fırtına, bir fırtına… Sonra… E işte bir fırtına…' Gel bakalım İstanbul’a doğru falan… O fırtınayı da atlattık, başka bir limana geldik, bir fırtına daha başladı, şu oldu, bu oldu. Artık İstanbul’a gelemeyince iki saat boyunca, ‘yahu sadede gel'… ‘Geleyim de beni kodese mi tıkacaksınız?' demiş adam…

* Biz bu büyük insanlarla, güzel insanlarla birlikte bugünkü sohbetimizi bitirelim.

“CHP'NİN OYLARI ARTIYOR VE ARTACAK”

Konuşmasının devamında Arınç, Bülent Ecevit için “Bütün gönlümle rahmet diliyorum. Önünü, arkasını bildiğim bir insandır. Dine saygılı laiklik taraftarıydı. CHP'den bu yüzden ayrılmıştı” ifadelerini kullandı. Arınç, “CHP, Kemalist, laikçi bir çizgideydi; özellikle Baykal çizgisi. Bugün ondan çıktılar. Çıktıkları için de oyları daha artıyor ve artacak. Öyle görüyorum ben” görüşlerini paylaştı.

“SİYASETTE GELİNEN NOKTA ÇUKURDUR”

Günümüzde siyasetin üslubunu eleştiren Arınç, “Geçmişte siyaset zirveydi, şu an siyasette gelinen nokta çukurdur” dedi. Arınç, “Şimdi sinirler, kamplaşmalar, nefret hakim. Siyasette nefret dili olmaz. Siyasette siyasi dil olur. Siyaset bir ölçüde diplomatik dilidir” ifadelerini kullandı.

“BİR KOKUŞMUŞLUK VE ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN İÇERİSİNDEYİZ”

Medyaya yönelik eleştirilerde bulunan Arınç, “İzlenecek televizyon kalmadı. Diğer televizyonlarda bakılacak taraf, dinlenecek insan mı kaldı? Nedir o tartışma programlarındaki kepazelikler? Nedir o eğlence, kadın programları, şunlar bunlar…Allah ıslah etsin” dedi. Arınç, “Bu noktaya nasıl geldik” sorusuna “Bu bir çürümüşlük. Şu anda bir kokuşmuşluğun, çürümüşlüğün içerisindeyiz. Buna bir günde gelmedik. Türkiye'de artık inançlı kesimde de bir sekülerleşme başladı. Maddiyatçılık başladı. Bu, popüler kültürün bize getirdiği bir sonuç” yanıtını verdi.

“KEŞKE ‘BİZ YANLIŞ YAPTIK’ DESELER”

Programın ilerleyen kısmında yaptığı çıkışlar ve eleştiriler sorulan Arınç, şöyle devam etti:

* Kul hakkını hiç tanımayan, bilmeyen insanlar türedi. Kul hakkı demek, sizin cebinizden 5 lirayı habersizce almam değil. Siyasi bir tercih olarak ben sizi daire başkanlığından alabilirim.

* Burada bir kul hakkından bahsedemeyiz. Ama sizi buradan alırken bir iftiraya maruz kalmışsanız, ‘bu adam şucudur' diye sizden olmayan bir şeyle, gıybetin bile haram olduğu bir inançta sizi bir iftiraya maruz bırakacak şekilde, trollere parçalatarak, onun bunun dedikodusunu meze yaparak, onu bunu yükseltmek için onların iftiralarına alet olarak bir hakkı gasp etmişseniz bu çok yanlış olur.

* Sizin maddi yönden de imkanlarınız elinizden alınmışsa bu da kul hakkı olur. Benim üzerinde kul hakkı taşıyan insanların benden özür dilemelerini, benden helallik dilemelerini isterim. Keşke bunu yapsalar, ‘biz yanlış yaptık' deseler, ‘senden özür diliyoruz' deseler…Bunu herkes affeder.

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