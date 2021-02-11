Çağlayan Adliyesi önünde öğrencilere müdahale: Çok sayıda gözaltı var

Çağlayan Adliyesi önünde saat 13.00 sıralarında toplanan Boğaziçi Avukat Koordinasyonu üyesi bir grup Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanan Melih Bulu’yu protesto gösterilerinde gözaltına alınan ve tutuklanan öğrenciler için adliye önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Adliye binası çevresinde bulunan polis ekipleri Kağıthane Kaymakamlığ’ınca alınan kararla adliye önündeki eylemlerin yasaklandığını hatırlatarak grubun dağılması yönünde anons yaptı.

Polis ekipleri dağılmayan gruba müdahalede bulundu. Müdahale anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, açıklama yapmak isteyen 9 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

“ÖĞRENCİ AİLELERİ POLİS TARAFINDAN ARANARAK, TEHDİTKÂR KONUŞMALAR YAPILDI”

Boğaziçi Avukat Koordinasyonu, yaptığı yazılı açıklamada “Ailenin davranışına göre, ‘çocuğunuzun psikolojisini merak ettik’ten, ‘çocuğunuzun geleceğini karartırız’a evrilen tehditkâr konuşmalar yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

500'ün üzerinde öğrencinin barışçıl protesto haklarını kullanırken gözaltına alındığını, 11 öğrencinin tutuklandığını hatırlatan Boğaziçi Avukat Koordinasyonu şu açıklamada bulundu:

* Gözaltı işleminin kendisi de dahil olmak üzere, sürecin her aşaması öğrencilerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlali, kolluk kuvvetlerinin suç niteliğindeki eylemleri ile geçmiştir.

Ters kelepçe, gaz sıkma, saatlerce aç susuz bekletme, darp, kötü muamele, taciz vb. uygulamalara ek olarak dün itibarıyla çok sayıda öğrencinin aileleri polis olduğunu beyan eden kişiler tarafından telefonla aranarak, ailenin davranışına göre, ‘çocuğunuzun psikolojisini merak ettik’ten, ‘çocuğunuzun geleceğini karartırız’a evrilen tehditkâr konuşmalar yapılmıştır.

Ailelere telefon edilmesinin suç olduğunu kaydeden avukatlar, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerinin ve Anayasa'nın Özel hayatın Gizliliği başlıklı 20. Maddesinin ihlal ederek suç işlemektedirler. Ailelere karşı ise ‘tehdit’ suçunu işlemektedirler” dedi.

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Boğaziçi Avukatlar Koordinasyonu, öğrenciler ve aileler adına ayrı ayrı suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Fahrettin Öztürk/SÖZCÜ