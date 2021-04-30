Çakarlı maganda hakkında yeni bir iddianame hazırlandı

İstanbul Arnavutköy'de 21 Ağustos 2020 tarihinde tutuklu sanık Muhammet Enes Uysal, çakarlı minibüsü ile Dadaş Aras'ın önünü kesmiş ve 5 yerinden bıçaklamıştı. Dadaş Aras ise o anları cep telefonunun kamerası ile kayıt altına almıştı.

Olayın ardından sanık Muhammet Enes Uysal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmış ve Uysal hakkında, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs', ‘Hakaret', ‘Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' ve ‘Silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 11 yıl 3 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Dadaş Aras, ayrıca aracından 30 bin lirasını çaldığı iddiasıyla da sanık Uysal'dan şikayetçi olmuş, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ise takipsizlik kararı vermişti. Aras'ın avukatı 30 bin lira çalındığı iddiasına ilişkin savcılık tarafından verilen takipsizlik kararına itiraz etti.

Mahkeme itirazı kabul etti. Takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Uysal hakkında yeni bir iddianame düzenledi.

Düzenlenen iddianamede, Dadaş Aras'ın kullandığı aracın içinde yaklaşık 30 bin TL değerinde para bulunduğunun iddia edildiği, tanık beyanları ile araç içerisinden müştekiye ait birkaç parça eşyanın alındığı ve şüphelinin bu materyaller ile parayı silahla yağmaladığına dair yeterli şüphenin olduğu belirtildi.

Düzenlenen iddianamede şüpheli Uysal'ın ‘Silahlı yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Yeni iddianame, birleştirme talebiyle İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

MÜTALAA AÇIKLANMIŞTI

Bir önceki duruşmasında, Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıklamış, sanık Uysal hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs', ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ‘Ulaşım araçlarının kaçırılması ya da alıkonulması' ve ‘Hakaret' suçlarından 12 yıl 3 ay 15 günden 34 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep etmişti.