Canan Kaftancıoğlu: Saraya göre talimat yazan savcı hakkında her türlü yasal haklarımızı kullanacağız

Bursa’nın Mudanya ilçesinde CHP’nin reklam panolarına astığı “128 milyar dolar nerede?” yazılı afişlerin toplatılmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla tüm illerde afişler asılmaya başladı. Bu kez CHP il başkanlıklarına asılan afişler polis müdahalesiyle indirildi. Birçok ilçede polis memurları CHP il başkanlık binalarına girip afişleri indirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün emniyet görevlilerinin ilçe başkanlıklarına müdahalesiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

* Bugün emniyet görevlisi arkadaşlarımızı ilçe başkanlıklarında ağırlamaktan mutluluk duydu ilçe başkanlarımız. Ramazan nedeniyle kendilerine çay kahve ikram edemeseler de 128 milyar dolar üzerine sohbet etme fırsatı buldular.

* Ancak asıl işi vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak olan ve yapacak çok daha önemli işleri olduğunu düşündüğümüz polis memurlarının zamanını böylesine boş bir gündemle meşgul edilmesinin takdirini sorumlularına bırakarak belirtmek isterim ki; yasal bir dayanak ve yazılı bir talimat olmadan sözlü talimatla ilçe başkanlıklarımızdaki pankartlara dokunamayacağınızı bir kez daha hatırlatırım.”

“SAVCININ ANAYASA VE YASALARA AYKIRI YAZILI TALİMAT VERDİĞİ SÖYLENİYOR”

Kaftancıoğlu, “Kolluk kuvvetleri tarafından, savcının anayasaya ve yasalara aykırı bir şekilde yazılı talimat verdiği söyleniyor” iddiasını da dile getirerek, şöyle konuştu:

* Doğruysa eğer yasaya değil saraya göre talimat yazan savcı hakkında her her türlü yasal haklarımızı kullanacağız. Kolluk görevlisi arkadaşlar; ‘biz pankartı indirelim sonra yazılı talimatı getireceğiz’ cümlesinin hiçbir yasal karşılığı olmadığını biz biliyoruz. Tahmin ediyorum sizler de biliyorsunuzdur!

* Bir karar tebliğ etmeden, karara uygun el koyma tutanağı düzenlemeden vinçle ilçe başkanlıklarımızdan pankartın sökülmesi durumunda olayı gerçekleştirenler hakkında anında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.

“Gülsem mi ağlasam mı bilemedim ama memleketim adına üzüldüm” diye tepkisini dile getiren Kaftancıoğlu, “Beşiktaş'ta avukat ilçe başkanımıza 2 satır el yazısı gösterip okumasına bile fırsat vermeden çekerek bu savcılık talimatı demişler. Savcılık talimatıysa niye göstermiyorsun değilse bu cesareti kimden alıyorsun?” ifadelerini kullandı.